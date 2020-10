Den första perioden på Hovet, där Djurgården under torsdagen ställdes mot Malmö Redhawks, blev mållös – men kantades däremot av en del griniga situationer. Domaren delade totalt ut 16 utvisningsminuter i den första perioden, och fick jobba igen redan innan den andra perioden dragit i gång.

Någonting inträffade när spelarna var på väg in på isen och Fredrik Händemark fick sitta två minuter för osportsligt uppträdande, unsportsmanlike conduct.

Dick Axelsson får matchstraff inför andra perioden

Även Djurgårdens Dick Axelsson visades ut för en liknande förseelse, men i hans fall rörde det sig om någonting allvarligare och fick därmed matchstraff.

– Det har hänt någonting i spelargången när man var på väg av isen. De har ju varit lite i luven på varandra under den första perioden, säger kommentatorn Peter Backe i C More.

Enligt SHL:s regelverk ska matchstraff för osportsligt uppträdande utdelas om en spelare på olika sätt uttryckt sig kränkande eller nedsättande mot en domare eller funktionär.

Dick Axelsson är i och med matchstraffet automatiskt avstängd nästa match, det återstår att se om han bestraffas med ytterligare avstängning.

Matchen pågår – följ kvällens SHL-omgång här.