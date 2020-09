Minst budget i serien men likväl ett lag med potential att utvecklas. Det tycker jag sammanfattar det lagbygge som nye (kom in under säsongen i fjol) sportchefen Thomas Fröberg satt ihop.

Värvningsstrategin som den gode Fröberg använde sig av, i samband med att Coronapandemin lamslog idrotten, rörde upp känslor i hockey-Sverige. Istället för att tvingas in i ett ovisst kval fick Oskarshamn behålla sin plats i SHL och därifrån kunde man värva från de hockeyallsvenska topplagen Modo och Björklöven. De senare, som Oskarshamn skulle ha mött i kvalspelet om inte pandemin brutit ut.

Det är egentligen inget konstigt att det lag i SHL som varit sämst året innan och har minst börs söker spets och fynd i hockeyallsvenskan, även om det så klart rörde upp känslor den här våren.

Jag förväntar mig av en klubb som Oskarshamn att de tar ett ytterligare steg som organisation . Ingen kan förneka att de stundtals upplevdes som tämligen oprofessionella i fjol, med en sportchef och en tränare som inte kunde samarbeta, tränare som fick sparken samtidigt som medierna fick reda på i stort sett allting som skedde i föreningen. Det läckte obehagligt mycket från omklädningsrummet.

Jag vet till exempel att kvalitén på träningarna höjts många nivåer från i fjol, både vad gäller på is och fysdelen. Det är ett måste för en klubb som Oskarshamn, som har sämre förutsättningar än många av konkurrenterna.

Jag räknar också med att det här laget är mer sammansvetsat än fjolårets trupp och därför har mycket av försäsongen handlat om att bygga ihop gruppen och laget och även fruar och flickvänner. Det är saker som aldrig ska underskattas och som bygger sammanhållning och tillhörighet.

Men trots att jag i grunden är positivt inställd till Oskarshamns lagbygge har jag svårt att se att smålänningarna ska ha två lag bakom sig i tabellen .

Målvakter

Joe Cannata. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Betyg:

Oskarshamn hoppas att Joe Cannata kan visa samma spel i SHL som han gjorde i fjol med Björklöven.

Cannata kommer självklart att ställas inför helt andra utmaningar, då han i fjol stod bakom hockeyallsvenskans bästa försvar. Det kan vi nog alla vara överens om att han inte kommer göra i år.

De som kan mer om målvakter än undertecknad beskriver Cannata som snabb, smidig och framför allt lugn. Oavsett skott emot sig så jobbar han alltid symptomatiskt i mål och hela tiden med kontroll. Det hoppas Oskarshamn kan ge den stabilitet som kanske saknades i fjol. Tex Williamsson är fortsatt kvar och det som jag minns från säsongen i fjol var hans magnifika start på säsongen och att den senare stördes av skador.

På papperet är det en intressant målvaktssida där båda kommer att kunna sparra och utmana varandra om istid.

Backar

Brian Cooper. Foto: JOHAN LÖF / BILDBYRÅN

Betyg:

Även på backsidan har Oskarshamn värvat en intressant spelare från Björklöven. Brian Cooper var i fjol en av hockeyallsvenskans bästa backar och en spelare som hör hemma i SHL. Cooper är lugn och placeringssäker, spelar enkelt och gör väldigt få misstag. Det är en smart och bra värvning.

Från fjolårets backsida finns bara Nichlas Torp, Pontus Nässén och Emil Wahlberg kvar. Tillbaka i Oskarshamn är kvalhjälten från 2019, Nolan Zajac. Jag blev faktiskt förvånad att Oskarshamn inte valde att förlänga med Zajac i samband med avancemanget men efter en fin och poängstark säsong i Stavanger i den norska ligan får han nu bevisa att han håller i SHL.

Slovakiske backen Adam Janosik har jag sett under ett par VM-turneringar och jag minns honom som en rörlig back som dock kunde väga lite lätt i det fysiska spelet. Likväl en intressant back som kan vara nyttig för Oskarshamn. Philip Samuelsson plockas in från Leksand och är tänkt att hjälpa till att stabilisera försvarsspelet. Oliver Larsen, även han från Björklöven, är ung och utvecklingsbar och har under försäsongen spelat lugnt och förtroendeingivande. Han kommer säkerligen att pendla i sina prestationer men det skulle inte förvåna mig det minsta om han är en av sju backar i premiären mot Växjö.

Forwards

Tyler Kelleher. Foto: AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN

Betyg:

En starkare forwardssida än i fjol, där spelare som Tyler Kelleher, Jonas Engström, Filiph Engsund, Joakin Thelin och Marcus Modigs alla fått nödvändig rutin. Kelleher inledde ruskigt starkt i fjol men mattades av efter hand. Jonas Engström övertygade verkligen efter att han återvänt från Växjö. Engström står för hjärta och bidrog med karaktär och ledarskap.

En annan som också anslöt under säsongen var Rickard Palmberg, som likt Engström kom in och gjorde skillnad. Palmberg som för två säsonger sen gjorde SHL-debut med Timrå har en fin offensiv verktygslåda och stod för imponerande tolv poäng på de 13 matcher han spelade.

Rutinerade Johannes Salmonsson har på ålderns höst fått en rejäl nytändning. ”Salle” var bra i Timrå men jag skulle sträcka mig så långt att han förra säsongen spelade sitt livs bästa hockey. Faktiskt. Från att bara för några år sedan varit nära att tvingas ge upp sin karriär har han via en höftoperation hos en specialist i Tyskland fått nytt liv i sin karriär.

Oskarshamn hoppas kunna fynda i spelare som Kim Rosdahl och Fredrik Olofsson från Modo. Framförallt gillade jag Olofssons första halva av säsongen med Modo förra säsongen och ser en potential att han också ska kunna etablera sig i SHL. 32-årige finske centern Kim Strömberg, som haft en minst sagt brokig karriär, svarade i fjol för sitt livs säsong med fina 50 poäng på 59 matcher i den finska ligan. Strömberg har tidigare bedömts med ord som talangfull och begåvad men också som bekväm och lat. Fågel eller fisk? Jag vet faktiskt inte men visst är det en rejäl chansning.

Tjeckiske Jan Ordos är också lite av en chansning som enligt rapporterna från Oskarshamn sett väldigt bra ut under försäsongen och beskrivs som en iller som många forwards sägs trivas att spela med.

Sammantaget tycker jag det är en spännande forwardssida men med många frågetecken.

Tränarna

Martin Filander. Foto: SUVAD MRKONJIC / BILDBYRÅN

Betyg:

Martin Filander, huvudtränare (NY!) Jeff Jakobs, assisterande tränare, Mathias Tjärnqvist, assisterande tränare NY!), målvaktstränare Robin Blidstrand

Att Oskarshamn tidigt lyckades knyta till sig Martin Filander var starkt och synnerligen piggt agerat. Jag kan utan tvekan konstatera att Filander definitivt haft möjligheten att träna lag med större möjligheter än vad Oskarshamn har. Det får vi ändå vara ärliga att säga. Det belyser vilket kap som jag tror Oskarshamn har lyckats göra.

Jag skulle vilja påstå att tränartrion är Oskarshamns största tillgång den kommande säsongen. Filander har verkat i Malmö under fyra säsonger och varit väldigt uppskattad. Han känns nu redo att ta sig an uppgiften som huvudtränare i SHL.

Jeff Jakobs och Mathias Tjärnqvist är båda relativt unga och färska på den här nivån men har varit uppskattade i de respektive roller man haft tidigare, även om Jakobs fick lämna Mora under fjolåret. Jag tycker tränartrion känns väl sammansatt med tydliga roller som ska bli oerhört intressant att följa. De lämnar heller inget åt slumpen och filmar varje enskild träning, som sedan analyseras och därifrån bygger man nästa träning. I stället för att enbart färgas av den föregående matchens resultat.

Av de rapporter jag tagit del av så ska det vara en väldig fart och disciplin under Oskarshamns träningar, där alla vet vad som förväntas och krävs.

Stjärnan

Med tolv poäng på 13 matcher med Oskarshamn i fjol, och 31 poäng på 46 matcher säsongen dessförinnan, har Rickard Palmberg visat att han är en klasspelare i SHL. Palmberg besitter också ett härligt självförtroende vilket gjort att han haft en stark tro på sig själv under alla år i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan.

Poängkung

Rickard Palmberg, 36 poäng

Mest värdefulla spelare

Det är klart att ett lag som Oskarshamns måste ha en målvakt som ibland står för utomjordiska insatser och vinner matcher åt laget. Det hoppas man att Joe Cannata ska kunna bidra med och visst känns han som en intressant värvning med skyhög potential.

Bästa nyförvärv

Det naturliga är att säga ovan nämnda Cannata. Det går liksom inte att förbise honom. Jag vill dock också lyfta fram Brian Cooper, som jag tror väldigt mycket på. Men visst. Sett till hela organisationen och dess framtid är tränaren Martin Filander den enskilt viktigaste.

Talangen

Oskarshamn J20 gör sitt första år i Superelit och har således fått värva in spelare, vilket gör att man inte förfogar över en talangbank. 19-årige Albin Olofsson har anslutit från Västerås och fått istid under försäsongen. Som det ser ut nu är han den som är närmast spel. Jag vill också lyfta fram 18-årige Mikkel Øby-Olsen som i fjol öste in poäng i Huddinges juniorlag och har en härlig offensiv uppsida.

Doldisen

Emil Wahlberg har tagit den långa vägen via division två och tre till att i fjol, som 30-åring, debutera i SHL. Jag gillar den historien och att det visar prov på att det går att ta olika vägar till finrummet. Wahlberg spelar enkelt men med väldigt få misstag. En positiv överraskning.

Profilen

Redan 2003 debuterade Johannes Salmonsson i SHL med Djurgården. Då som en supertalang men kanske inte med den bästa av karaktär. Historierna om Salmonsson från hans yngre dagar är många och roliga.

Han tvekar inte att sticka ut och vågar vara ärlig och kritisk i intervjusituationer. Ofta med ett leende nära till hands.

Supporterrösten

Från Andreas Hauge Sjöstrand:

”Jag tycker vi stod upp över förväntan förra året, med undantag av vissa matcher.

Skillnaden, hoppas och tror jag är, att i år så är laget jämnare samt att föreningen har lärt sig mycket under kort tid och man får ett intryck av att det är harmoni i och runt laget.

Jag tror vi kommer ha två lagom bakom oss när säsongen summeras.”

Potentiell förstafemma

Forwards: Tyler Kelleher - Rickard Palmberg - Johannes Salmonsson

Backar: Brian Cooper - Nolan Zajac

Målvakt: Joe Cannata

Sanny Lindströms tabelltips

1. ???

2. ???

3. ???

4. ???

5. ???

6. ???

---

7. ???

8. ???

9. ???

10. ???

---

11. ???

12. ???

---

13. ???

14. Oskarshamn