Under den pågående SHL-säsongen har flera spelare dömts för diving, dvs för filmning.

Bland annat har Timrås målvakt Niklas Svedberg och HV 71:s Oskar Steen dömts till 5000 kronor i böter för att ha fallit väl enkelt. Just filmningar var något som diskuterades i C More-studion under periodpausen mellan Växjö och Färjestad.

Och känslorna var heta när Niklas Wikegård och Petter Rönnqvist gav sin syn på fenomenet.

– När jag spelade fanns det ett större ansvar inom laget att stävja sånt här. Var det någon som filmade inom laget, då blev man uthängd inom omklädningsrummet, säger Rönnqvist innan Wikegård bryter in.

– Det är ett ledarproblem. Ett föreningsproblem. När man filmar måste föreningen få böta. Spelare som hängs ut måste hängas ut på hemsidan, på jumbotronen, på allting. Allvarligt talat, säger Niklas Wikegård.

Niklas Wikegårds ilska: ”Det är så dåligt”

Den frispråkige experten anser dessutom straffet, 5000 kronor i böter, vara på tog för lågt.

– Jag trodde aldrig att vi skulle hamna att vi diskuterar det här för 20 år sedan. Det är så dåligt, säger Niklas Wikegård.

Så sent som efter torsdagens match mellan Örebro och Färjestad blossade debatten om filmningar upp igen. Då var det Örebros tränare Niklas Eriksson som gick hårt åt Färjestads målvakt Markus Svensson, som han ansåg filmade.

– Det tycker jag är osportsligt, och det borde varit en tvåa på målvakten för filmning, sa han till NA efter matchen.