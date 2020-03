Daniel Gunnarsson, 27, kom till Leksand från Karlskrona för två år sen och var med och tog klubben tillbaka upp till SHL.

Väl där har han imponerat. 15 poäng har det blivit på 40 matcher hittills och under den senaste tiden har Leksand arbetet med att förlänga Gunnarssons kontrakt som går ut i vår.

I förra veckan kunde SportExpressen avslöja att parterna var nära en överenskommelse – och nu är det alltså klart med en förlängning.

Gunnarsson: ”Det är speciellt”

Leksand skriver på sin hemsida att Daniel Gunnarsson har skrivit på för två nya år.

– Det är jättekul att förlänga kontraktet, säger Gunnarsson själv.

– Jag trivs väldigt bra i föreningen, och även socialt, så det var inte så mycket att fundera på. Leksands IF är en klubb som jag hållit på ända sedan jag var en liten grabb så det är klart att det är speciellt att få vara en del av föreningen. Jag har varit här under en längre tid, dels under min tid på hockeygymnasiet, och nu igen sedan ifjol. Jag trivs bra och känner mig hemma här.

Leksands general manager Thomas Johansson tycker det är ”riktigt kul” att Daniel Gunnarsson blir kvar i klubben.

– Gunnarsson har haft en positiv kurva på sin utveckling under säsongen. Daniels styrkor är att han väldigt allround och kan användas i alla spelformer, och självklart sticker hans skott ut som en styrka. Det blir spännande att följa Daniel som med sin erfarenhet och rutin blir en viktig pusselbit för vår backsida även i framtiden, säger Johansson.

