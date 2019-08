1995 drabbades svensk hockey av en av sina värsta tragedier. Under en träningsmatch mellan Mora och Brynäs omkom Moraspelaren Bengt Åkerblom blott 28 år gammal sedan han fick halsen uppskuren av en skridskoskena.

Olyckan ledde till att halsskydd blev obligatoriskt i all svensk ishockey med start 1996. Men regeln om att bära halsskydd har inte alltid efterlevts och nu väljer SHL att revidera reglerna gällande halsskydd.

Inför den här säsongen skulle domarna visa ut en spelare som inte bar halsskydd, men nu ska domaren i stället rapportera det här i efterhand.

Domarbasen Thomas Thorsbrink förklarar varför de valt att ändra regeln.

– Vad som kommer ske där är att innan match så kommer linjemännen gå in lagen och de som inte har tandskydd eller halsskydd får inte starta matchen. Ser man sen att spelare kommer in utan dessa skydd så rapporterar man i efterhand. Det är jätteviktigt att alla tar gemensamt ansvar, för det här är för spelarnas säkerhet. För domarna är det omöjligt att under spel kolla om spelare har de här skydden, så här kommer vi vara jättetydliga mot spelarna.

Boork: ”Regeln är bra”

Den mångåriga elittränaren Leif Boork har länge varit öppet kritisk mot att regeln gällande halsskydden inte efterlevs och är positiv till regeländringen.

– Halsskydd har det varit väldigt dålig användning av kan jag tycka och ingen uppföljning alls av domarna. Så jag tycker den regeln är bra. Ofta har det varit med regler att det gick en säsong och sedan rann det ut i sanden och domarna tyckte det var jobbigt och hålla på med det och till slut gjorde ingen någonting. Uppföljningen av tidigare fall har varit ganska dålig. Jag tror inte på det förrän jag får se det själv. Men jag är positiv till regeln, säger han.

– Jag tror inte det är möjligt för domaren att åka runt och fokusera på det under en match Jag tycker det är spelarens ansvar i första hand, det är inte domarnas ansvar att se till att spelarna ska skydda sig. Däremot ska de följa upp det. Därför är det bra att det görs försök att göra det så lätt som möjligt.

Hans tränarkollega Leif ”Strumpan” Strömberg menar likt Boork att det till syvende och sist är spelarnas egna ansvar att bära halsskydd, men är mer negativt inställd till regeländringen. Han menar att de spelare som slarvar snarare ska bestraffas hårt.

– Det enda sättet att stävja det är att det blir ett kännbart straff, en kännbar utvisning. Till exempel fem minuters utvisning. Först då tror jag att det blir konsekvenser och först då tror jag att det kommer hända grejer, säger han och fortsätter:

– Jag tycker vi har jäkligt bra domare och de ska inte åka runt och se till att spelarna har halsskydd, det blir ju patetiskt. Regel är regel. Oavsett om det är offside eller halsskydd.

Strömberg tar upp fallet med Bengt Åkerblom:

– Det är bara att se på fakta. Han fick en skridsko över halsen och var oskyddad och gick bort på grund av det. Jag tycker att man ska visa den regeln respekt.

Victor Hedman: ”En vanesak”

Så varför slarvas det bland spelarna med halsskydd? NHL-stjärnan Victor Hedman använder inte halsskydd, men har inget svar på varför.

– Det är en vanesak framför allt. Det är verkligen individuellt vad man tycker där. Jag tror inte att det är någon i NHL som använder halsskydd förutom målvakterna. Men det är en sak som man skulle kunna ta upp för det finns så klart en risk med det. Det är risker för mycket i hockeyn men här kan man med enkla medel fixa det.

Victor Hedman

Leif Boork har en teori till varför det slarvas.

– Många är väldigt känsliga för vilka skydd de ska ha och har ofta gamla skydd som de känner sig bekväma med.

Nu hoppas han att regeländringen ska sätta press på de som producerar halsskydden.

– Jag tycker man ska ställa krav på fabrikanterna att leverera skydd. En olycka mot halsen sker bara en gång och sen är spelaren i regel död.