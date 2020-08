”Det känns konstigt att inte vara tränare”

Namn: Roger Melin.

Ålder: 64.

Bor: Gävle.

Familj: Fru Susanne.

Yrke: Hockeytränare.

Karriär som tränare: Enköpings SK, RA 73, Väsby IK, Hammarby IF, Arlanda HC, Brynäs IF, Rögle BK, Linköping HC, Färjestad BK, Frölunda HC, AIK, Linköping HC, AIK, Brynäs IF, Almtuna IS, Leksands IF, AIK.