I det första avsnittet av Wikegård vs. får man följa med Niklas Wikegård till Västerås för en inblick i Patrik Berglunds liv.

De besöker hans gamla klubb, Västerås, och ishallen, hans barndomshem och golfklubben.

Säsongen har dragit i gång, Patrik Berglund har hunnit med två SHL-matcher och hans Djurgården har vunnit båda.

Under avsnittet är även hans pappa, Anders, med och pratar om NHL-karriären. Bland annat när han blev trejdad efter tio år i St. Louis.

– Det var inget bra sms att vakna upp till, när jag fick det av dig att den första juni. Det var inge bra, säger Patrik Berglund i Sportkanalen-programmet Wikegård vs.

– Det blev uppförsbacke direkt, fyller Anders Berglund i.

”Min passion för det försvann”

Patrik Berglund fortsätter berätta om de olika anledningarna som gjorde att han inte trivdes i sin nya klubb.

– Först och främst staden. För mig i alla fall, just boendesituationer och sånt är väldigt viktigt och man trivs där man arbetar. Det är nästan halva grejen tycker jag.

- Sen, Buffalo var aldrig ett lag som jag ens kunde tänkt mig att spela för heller, det var en stor grej, berättar han i Sportkanalen-programmet Wikegård vs.

Blues skickade Berglund, Vladimir Sobotka och Tage Thompson samt en förstarunda i draften 2019 och en andrarunda 2021 till Buffalo för Ryan O´Reilly.

– Jag kom liksom i en tremanna-trejd där, det kändes som att jag bara kom med som ett av namnen och blev medkastat där... jag fick inte den roll som jag spelade med St. Louis under alla åren. Sen hamnade jag på det stället som jag absolut inte ville vara på.

Berglund fortsätter berätta för Niklas Wikegård:

– Min passion för det försvann väldigt fort, jag gick runt och var jävligt less och bitter hela tiden tills jag hamna i några duster... inga dåliga duster men konversationer med tränarna om att komma överens om ”varför är jag här för?” Jag fick inga riktiga bra svar av dem heller, jag tappade helt lusten av att spela helt enkelt. Jag tyckte inte att det var värt det, jag kollade tillbaka på mina tio år i St. Louis där jag trivdes jättebra och sen kom jag till den här punkten. Någonstans så kände jag bara att det inte var värt det.

”Tror inte de har accepterat det”

Det var i december 2018 som kontraktet bröts, efter det har han spenderat tiden till att göra det han ville, som att åka på skidsemester och golfa.

– Jag orkade inte ladda om och åka till något nytt äventyr, jag kände att nu tar jag den här tiden till att bara vara. Det var jätteskönt för mig att få en längre tid att inte ha ett ansvar egentligen, bara ett ansvar över mig själv och göra det jag velat. Det var jättebra.

Niklas Wikegård ställer sedan frågan om feedback och vilka signaler skickat det inom ligan:

– Hockeyvärlden är väl fortfarande... jag tror inte att de har accepterat det på det viset. Det jag tycker är att det var mycket prat om pengarna, att man går i väg från det, men som sagt, om man inte trivs... sen har jag ändå haft många år bakom mig så det är väl inte det största problem som man behöver bry sig om heller.

Wikegård VS med Patrik Berglund sänds på Sportkanalen torsdagen den 19 september klockan 21.30 och finns även att se på C More.