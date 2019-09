Oskarshamn och Tex Williamsson har fått en drömstart på SHL. Det råder hockeyfeber, när bilen rullar in mot Oskarshamn står det en stor skylt:

SHL- nu kör vi!

Det är rörelse i den lilla kyliga ishallen och Tex Williamsson kommer in till den tomma restaurangen för att träffas.

De där 15-20 minuterna vi hade inbokade blev snabbt till 40 när vi går igenom hans långa resa till SHL, tacksamheten och mycket mer.

Men vi börjar med det han fått höra från den där uppesittarkvällen från 2017.

Skala 1-10, hur less är du på att kallas Bingo-Tex?

– Ehhh, 11, säger han med ett skratt och fortsätter berätta:

– Det är bara lite komiskt, visst är det väl kul att folk vet vem man är för något i alla fall. Jag hade en kompis i Växjö som jag skulle träffa när jag spelade i Leksand. Han berättade för sin arbetskollega att han skulle träffa Tex.

”Tex känner jag igen”

– Vi har spelat tillsammans.

”Nej...”

– Det är han som spelar i Leksand?

”Nej, inte det heller”

– Ja men det är han som vann på bingolotto.

”JA (!) men det är han ja...”

***

Tex Willamsson räddade 72 av 73 skott i sina två första SHL-matcher Foto: SUVAD MRKONJIC / BILDBYRÅN

”Hade inget val”

Nu har han helt plöstligt blivit ”Muren-Tex”. På sina två första matcher i SHL stoppade han 72 av 73 skott.

I match nummer två stoppade han alla 40 (!) skott från Rögle och höll sin första nolla.

– Det var väl svårt för Håkan att byta ut mig efter två bra matcher så då var det bara på hästen igen och tuta och köra hemma mot Djurgården.

Men resan dit, den har inte varit spikrak. Historien har berättats flera gånger de senaste dagarna och uppmärksamheten från media är stor på killen från Lammhult.

– På ett sätt är jag väldigt glad och tacksam för allt som har hänt och hur det har gått på vägen. Det känns som att jag uppskattar saker så mycket, tar inget för givet, speciellt vänner och familj. Sen pengar, jag har klarat mig många månader med skruttig bil, boende och knappt tiotusen i månaden. Alla vill väl tjäna pengar men det är inte därför jag är här, utan det är något jag brinner för och älskar. Du får en annan syn på hela livet när du har gått den här vägen.

Det har alltid varit hockey som gällde för Williamsson och därför inledde han karriären i Alvesta.

När han var 12-13 år gammal bytte han till Växjö, som var på väg uppåt i det läget. Gymnasietiden kom och han flyttade även dit.

– Om det var en bra grej, det vet jag inte. Det är inte lätt att vara 15-16 år och bo hemifrån själv. Sen var det tur att jag inte hade jättelångt hem och kunde skicka tvätten med syrran så mamma fick jobba lite ändå, haha.

Han fick debutera i hockeyallsvenskan men i takt med att klubbens satsning växte hamnade Williamsson i skymundan.

– Min familj har hjälpt mig så mycket de kan men sen har de inga kontakter och varken de eller jag visste vad en agent var. Mitt första kontrakt med Limhamn fick jag genom en som skrev till mig på Facebook egentligen.

Han åkte ner, träffade Fredrik Hallberg, tränaren i Limhamn som i dag är assisterande i Oskarshamn och pratade.

– Du får 5000 i månaden och ett jobb, pappa tyckte att det lät hur bra som helst. Jag kände att: ja men det är säkert bra.

Han fortsätter berätta:

– Jag flyttade ner dit, trivdes bra där men det är ändå en bit hemifrån. Jag var van att ha någon som hjälpte en hela tiden, lite omväxling också, jag gick på knäna. Jobbet man skulle få fick man inte direkt, det är lättare att säga saker sen ska det passa med hockeyn också. Det är inte alltid lätt det heller.

– Sen efter det har jag varit runt i varenda södra klubb i Sverige känns det som.

”Vad kan jag? Jag har inte pluggat”

Åseda, Limhamn, Olofström, Västervik, Gislaved, Nittorp, Tyringe, Pantern, Leksand, Tingsryd...

Ja, det har blivit några flyttar för den nu 28-åriga målvakten.

- Jag vart poppis inom division två-branschen, haha, säger Williamsson.

Tex under sin tid i Leksand. Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYRÅN

***

Men under flera säsonger var det tufft, han fick inte riktigt chansen och började fundera på ett liv utanför ishockeyn.

- Jag gick vidare till Olofström, det var ett bra lag i ettan. Men jag hade inte så mycket att stå på, hade inte så mycket skinn på näsan heller och inte mamma, pappa visste inte mycket heller. Jag blev skickad därifrån mer eller mindre. Det var sportchefen och en tränare som satte mig i ett rum och sa att de inte tyckte att jag platsade. Då blev jag lite så ”vad ska jag säga mot de två?”

Olofström blev till Gislaved, ett ”bottengäng” i division två där hans mamma och sambo bodde. Han hade mycket att göra som målvakt, sen fick Tyringe fick upp ögonen för honom.

– Det har som alltid varit mycket folk, mycket snack om Tyringe, is året om... De hörde av sig till mig och jag tyckte det var en kul grej, det var ändå en större klubb och vi hade jättebra lag det året vi gick upp.

Men sen kom han till en ny punkt, när funderingarna om en framtid fortsatte.

– Jag fick inte chansen så mycket i ettan, jag började ändå bli till åren, var runt i så många klubbar och kände mig lite nere. Man visste inte, vad ska jag göra när jag lägger av med hockeyn?

Han fortsätter:

– Vad kan jag? Jag har inte pluggat något, har inte jobbat länge på något annat jobb. jag vet liksom inte... jag flyttade hem. Jag och en annan kompis, vi pendlade från Växjö ner till Tyringe för att jag kände att ”Händer det inget nu så får jag nog börja kolla mig omkring vad jag ska göra härnäst, ta nästa steg i livet?”

***

”Hur gör jag nästa månad?”

Men sen gick det tungt för den andra målvakten i Tyringe och han fick chansen, gjorde det bra och Pantern fick upp ögonen för honom.

– Sen dess har det egentligen bara flutit på.

Hur är det här ”hockeylivet” i division ett/två?

– Det är lite annorlunda. Du tar hockeyn på fullaste allvar, men hockeyn är inte riktigt lika seriös. Du har inte samma krav på dig, alla i laget och alla ledare runtomkring där vet att du får för lite för att kunna sätta krav på någon. Det är lite så, man har alltid väldigt roligt, väldigt roligt i hallen, inte samma press.

– Men sen är det också fruktansvärt slitsamt. För det första spelar du oftast inte där du är uppvuxen eller har kompisar, du ska flytta till en annan stad och sen lösa nytt jobb... du har laget. Men sen träffar du laget varje dag på hallen så du kanske ska träffa någon annan med. Det är tufft liv vid sidan, sen är det inte alltid att man får jobb direkt, du får inga stora summor från lagen heller.

Tex Williamsson nämner flera gånger att han är tacksam för den hjälp och stöttning han har fått.

– Jag är tacksam att jag har haft min familj som kan hjälpa mig med pengar och med att låna grejer, allt från bil till vad det kan vara så man klarar sig. Men det är alltid vart det att fundera på ”men hur klarar jag nästa månad? Det har alltid varit det. Nu löser jag denna månad, jag har de här hundralapparna kvar för att leva, sen hur gör jag nästa månad? Det var mycket sånt att tänka på med.

Du har utvecklats mycket som person?

– Ja men verkligen, man tar väldigt lite för givet. Det är påfrestande mentalt och det tror jag är något man kan ta med sig på många plan. Både på isen och utanför, det är något som är bra.

***

Varit nära SHL flera gånger

Hockeyettan blev till hockeyallsvenskan och Pantern, drömmen om SHL kom närmre och närmre.

– Det var samma i Pantern som nu i Oskarshamn, vi hade inte så mycket press på oss. Det var det som var skönt just då, folk trodde inte så mycket på oss. Jag och Oscar Malm som var där då, vi var det sämsta målvaktsparet i ligan som de hade tippat, det slutade med att vi hamnade trea. Det var en omväxling, men väldigt roligt. Jag fick göra det jag hade drömt om så länge.

Han gjorde en succésäsong i Pantern, skrev på för Malmö. Oscar Alsenfelt var klar för Leksand och då skulle Tex upp i SHL.

Men så trillade Leksand ur.

Alsenfelt blev kvar i Malmö och han packade i stället väskan upp till Leksand.

– Jag fick spela mycket, det var bra för mig. Det fanns inget annat än hockey där uppe. Det var en jättehäftig upplevelse, där fick man känna på det att vara tippade som topplag. Det var en bra miljö att komma till.

Tingsryd likaså, en ”hockeyhåla” som han hamnade i. Men även där trivdes han. I slutet av förra säsongen var han med Frölunda (och fick vinna SM-guld utan en match).

– Jag trodde länge att det skulle bli ett kontrakt med Frölunda, jag fick reda på det sent under slutspelet att de hade signat en annan. Då var det sent ute, jag väntade på ett svar och då var det egentligen bara allsvenskan på agendan.

”Jobba kommer vi få göra”

Ett treårskontrakt skrevs på... med Pantern, som inte varade så länge.

I samma veva uppkom diskussionerna om att Christoffer Rifalk skrivit på med Rögle och skulle lämna Oskarshamn.

– Jag visste inte riktigt hur det låg till så jag ringde själv Håkan (Åhlund) och visade intresse.

Sen att det skulle bli en sån här bra start, det visste ingen.

– Det är lite så att alla som är här, det är vi. Det är inga grupperingar, vi är ett lag, man kommer kanske varandra närmre när man är på ett sånt här ställe. Vi har ingen Ryan Lasch som ska hit och göra en pinne per match, det är klart vi har några namn som sticker ut men alla kommer hit och vet, det är ingen som tror att det är något heller. Det gör mycket.

Som målvakt, gillar man ändå att vara i ett lag som får jobba mycket defensivt?

– Ja men lite så, det är en liten charm i det. Här blev det ännu mer, att man kan vara det den sista utposten som kan göra det lilla extra. Jobba kommer vi får göra, jag och PW, men det är extra roligt att du har många chanser att visa upp sig. Gör vi bara ett mål så är det bara jag som måste hålla tätt.

Men ärligt då, en kväll i ett ”bottengäng i division två”, kunde du drömma om att ligga i toppen av SHL-tabellen och ha börjat så bra personligen?

– Nej, det hade jag faktiskt inte, avslutar han intervjun med ett stort leende på läpparna.