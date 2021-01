Coronakrisen har orsakat stora ekonomiska konsekvenser för SHL-klubbarna. Lagen blöder pengar främst på grund av spel inför tomma läktare. Trots de stora problemen har SHL-klubbarna värvats friskt den här säsongen. En sammanställning som C More gjorde visar att det har hittills (23 januari) blivit 38 värvningar – ett nytt rekord. De senaste fem säsongerna har värvningarna ökat och det går att se en uppåtgående trend.

Säsongen 2016/17 har det fram till den 23 januari blivit 19 värvningar. Säsongen 17/18: 26, 18/19: 32 och förra säsongen har det blivit 35 värvningar.

”Kommer inte sitta lugnt fram till slutet av februari”

Det oroar experten Niklas Wikegård.

– Det är ohälsosamt, och jättetråkigt att det har blivit så. Klubbarna värvar från pengar de inte har. De ber oss på C More att förlänga avtalet. Och vi (experterna) har tidigare påpekat att de (klubbarna) kommer sota för det här längre fram. I grund och botten är det här jättetråkigt och det sänder en dålig signal, kan jag tycka, säger Wikegård i C More.

– Styrelsen har också ett ansvar. En förening är större än en enskild serie som klubben spelare i. Åker man ut så kommer det leda till stora konsekvenser. Ta lagen i botten av tabellen till exempel. Om Linköping och HV71 möts i bäst av sju matcher, de kommer inte sitta lugnt fram till slutet av februari. De kommer agera. Vi kommer närma oss 50 värvningar, det är jag helt övertygad om, säger Sanny Lindström i C More-studion.

Wikegård poängterar att klubbarna har olika ekonomier och att det beror på vilken klubb det handlar om.

– HV71 är ju en klubb som känns solid som inte tar risken. Men hos vissa klubbar blir det panik, och panik är aldrig bra. Att stoppa 6-7 nya spelare i truppen är inte alltid bra, säger han.