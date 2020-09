Rögle var i fjol ett lag som var väldigt lätta att tycka om för deras kreativa spel och sevärda hockey. Några av seriens största stjärnor huserade i Rögle där spelare som Leon Bristdet, Daniel Zaar, Dennis Everberg, Ted Brithén, Roman Will och framför allt Kodie Curran stack ut.

Många utmålade Luleå som den stora förloraren i samband med att slutspelet ställdes in. Jag skulle vilja hävda att Rögle var en minst lika stor förlorare . Ända sedan 1994 har klubben och dess fans gått och längtat efter att få spela ett riktigt slutspel och när det väl var dags så lamslog pandemin samhället. Den tredjeplats som Rögle säkrade i den sista omgången var deras bästa placering någonsin och få lär därför motsätta sig när jag säger att Rögle var fjolårets mest positiva överraskning i SHL.

Även om Rögle får ett slagkraftigt lag även i år och fortsatt kommer att vara ett jobbigt lag att möta går det inte att förbise att man tappat en av seriens bästa målvakter i Roman Will, fjolårets bäste center Ted Brithén och framför allt Kodie Curran som var ligans i särklass bästa spelare.

Klart att det påverkar men samtidigt ser lagbygget fortsatt intressant ut och Rögle har, under bröderna Abbotts ledning, snabbt blivit ett ställe som spelarna vill till och en miljö dem utvecklas i. Jag ser en tydlig röd tråd i hur de tänker med sitt lagbygge och framför allt en strategi kring hur lönestrukturen ska se ut för att ha möjlighet att betala bra för några av seriens bästa spelare. Istället för att värva till exempel Eddie Larsson från Linköping som sin femte eller sjätteback och betala honom 150 000 i månaden väljer man att utveckla Erland Lersund, Jacob Bondesson och Samuel Jonsson till stabila SHL-backar för en mindre kostnad. Och just det känner jag är en nyckelfaktor som gjort Rögle framgångsrikt. Spelarna som kommer till Ängelholm har under de senaste åren haft en positiv utveckling. Kodie Curran är det allra tydligaste exemplet och hans smått sensationella resa har gett Rögle ett bra rykte. Spelare som Daniel Zaar, Leon Bristedt och Nils Höglander har också haft en positiv utvecklingen vilket så klart har underlättat rekryteringar av till exempel Adam Tambellini och Raphaël Lavoie. Det har också gett föreningen ett självförtroende att värva en spelare som Brady Furgeson som i grunden är ett osäkert kort men som man tror kan utvecklas till en bra SHL-spelare till en okej prislapp.

Någon som Rögle också utvecklat under brödernas Abbotts ledning är arbetsmoralen och de tydlig krav man sätter på varandra i vardagen. Rögle ser inte längre på sig själva som en underdog där allt handlar om att hänga kvar utan man pratar i termer om SM-guld vilket gör att kraven på de dagliga vanorna måste leva upp till det. Det har skapat en lagmaskin som sammanfattningsvis gör att jag fortsatt tror på Rögle trots att man tappat sin förstemålvakt, seriens bästa back och center.

Målvakter

Betyg:

Rögle hade ett av seriens bästa målvaktspar i fjol med Roman Will och Christoffer Rifalk. Rögle var tidigt inställda och förberedda på att Will skulle lämna för KHL och i och med värvningen av tidigare Luleå- och Frölundamålvakten Johan Gustafsson signalerar man att det finns ett stort förtroende för Rifalk den här säsongen.

Rifalks debutsäsong i SHL var över förväntan och i år förväntas han att ta ytterligare kliv. Faktum är att Rifalk var hysteriskt bra under inledningen i fjol och således finns det kapacitet att vara en av seriens bästa målvakter. Johan Gustafson kommer fungera som en bra mentor och läromästare åt Rifalk likväl som att han kan sätta press på honom.

Gustafsson har haft den fina förmågan att spela som bäst i de viktigaste matcherna vilket tre CHL-titlar, två SM-guld och ett JVM-guld, där han höll nollan i finalen mot Ryssland, vittnar om.

Rögle kommer fortsatt ha ett väldigt starkt och tryggt målvaktspar.

Backar

Betyg:

Att bedöma och analysera Rögles backar den här säsongen utan att nämna det tomrum som Kodie Curran lämnar efter sig är direkt omöjligt . Nu blir det fler spelare som måste ta ansvar och kliva fram och ta större roller. Att ersätta den Kodie Curran som lämnade Rögle är direkt omöjligt men i Lucas Ekeståhl Jonsson har man hittat en ersättare till den Kodie Curran som anslöt till Rögle för två år sedan. Ekeståhl Jonsson satt lite i kläm i Färjestad men har potential att kunna utvecklas till en offensiv och produktiv SHL-back och det skulle inte förvåna om han redan i år kan göra uppemot 25 poäng.

Niklas Hansson kommer också behöva ta en större roll vilket ter sig mer naturligt i år. Hansson var bra i fjol och spelade i två av tre landslagsturneringar. Eftersom ovan nämnda Curran fick alla rubriker så hamnade Hansson i skuggan trots att han svarade för en väldigt bra säsong och med lätthet kan nämnas som en av seriens bättre backar.

En annan spelare som kommer att kunna vara än bättre och mer produktiv i år är Eric Gélinas. Det finns en stor möjlighet för Gélinas att få en större roll i powerplay där hans skott är ett offensivt hot. I fjol blev det fem mål på 36 matcher i en lite mer undanskymd roll. I år tror jag den siffran kan landa bortåt 15.

En spelare som har mycket att bevisa i år är den förre kaptenen Craig Schira. Fjolårssäsongen var, för att tala klarspråk, direkt usel och det var väldigt tydligt att Schira saknade allt som stavades självförtroende . Det gick till och med så långt att Schira fick sitta på läktaren och väl tillbaka på isen stod hans spela inte att känna igen. Schira måste studsa tillbaka den här säsongen och visa att han fortsatt kan vara en ledare i gruppen som också är pålitlig över hela banan. En stor anledning till att Schira fick sitta på läktaren var utvecklingen hos unge Samuel Johannesson. Det är lätt att slänga sig med superlativ och hylla spelare aningen för snabbt eftersom man charmas av deras respektlösa spel. Vi har alla gått i den fällan. Men Samuel Johannesson har en X-faktor i sitt spel i form av en extrem spelbegåvning. Det var stundtals en fröjd att se Johannesson i fjol och på det sätt han tog för sig och spelade helt utan respekt vilket väckte många scouters intresse. En scout jag pratade med såg Johannesson som en framtida NHL-back. Då ska man ha i åtanke att hans resa gått snabbt. Förra sommaren ansåg NHL-klubbarna att det fanns mer NHL-potential i 217 andra spelare som valdes i den draft där Johannesson helt förbisågs. Under försäsongen har Rögle testat tacklingskungen Erland Lesund vid sidan av Johannesson och det känns som ett perfekt par.

Underskattade Lersund är en klippa i defensiven och det fysiska spelet och kan täcka upp för Johannesson.

Backsidan är bra i år också även om den inte är lika spetsig som i fjol.

Forwards

Betyg:

Trots att Ted Brithén lämnat finns det fortsatt väldigt mycket skicklighet och potential i den här uppsättningen . Dennis Everberg, Daniel Zaar och Leon Bristedt var några av seriens bästa forwards i fjol och från allsvenskan har man hämtat in Adam Tambellini som gjorde succé i Hockeyallsvenskan med Modo i fjol. Med tanke på hur Rögle tagit hand om och utvecklat spelare de senaste åren ska det bli väldigt intressant att se vad Tambellini kan åstadkomma hos skåningarna. Jag tror att det redan i år går att hoppas på bortåt 30 poäng och kanske lite därtill. En som successivt flyttat fram sina positioner de senaste säsongerna är centern Simon Ryfors. Jag gillar farten i hans spel och att han hela tiden har intentionen att driva pucken framåt. Ryfors är inte heller obekväm med att ta pucken mot mål för att på så sätt skapa ytor. Det ser inledningsvis ut att vara Ryfors som dragit vinslotten att ersätta Ted Brithén mellan Leon Bristedt och Daniel Zaar. Det betyder i så fall att Rögles andrakedja skulle vara ovan nämnda Tambellini som center mellan Dennis Everberg och Olli Palola. Det är en kedja som borde kunna leverera framåt. Everberg håller jag som en av seriens bästa forwards medan Palola tidigare visat att han är en målskytt av rang. Nu lär inte Palola komma upp i samma fina siffror som i Växjö då han svarade för 48 poäng eftersom han kommer att vara andravalet bakom Daniel Zaar i till exempel powerplay.

Anton Bengtsson och Mattias Sjögren står för stabilitet även om det finns förhoppningar att Sjögren kan höja sitt spel ett par nivåer.

Taylor Matson, Erik Andersson och Adam Edström är alla gedigna spelare som kan fylla olika roller beroende på hur spelschemat ser ut och hur skadedrabbat laget är. Talang finns också i Nils Höglander och Raphaël Lavoie som båda är födda 2000. Höglander växte enormt under fjolåret och kommer kan ta stora steg även i år innan han testar lyckan i Vancouver. Lavoie gör sina första framträdanden i seniorhockeyn och måste således ges tid. Det är långt ifrån någon given succé men en potentiell uppsida till en ganska låg kostnad. Detsamma går att säga om sex år äldre Brady Furgeson som visserligen inte är samma kaliber av talang som Lavoie men en spelare som kommer till Rögle för en chans att ta nästa steg i karriären och förmodligen gör det för en rimlig peng.

Den här forwardsidan har både klass och potential.

Tränare

Betyg:

Cam Abbott, huvudtränare, Janne Larsson, assisterande tränare, Cory Murphy, assisterande tränare

Cam Abbott har utvecklats mycket som coach under åren i Rögle och framför allt har han tyglat sitt humör en aning. Visst. Han kan fortfarande ryta till ordentligt så till den grad att jag alltid är lika orolig att hans blodådra vid vänstra tinningen ska spricka. Cam är en duktig matchcoach som kan motivera och utmana sina spelare på ett bra sätt. Faktum är att Cam och hans brorsa Chris helt förändrat bilden av Rögle de senaste åren och att de numera har en stor respekt runtom i hockey-Sverige. Spelare vill numera komma till Rögle för att dem har sett att andra spelare haft en positiv utveckling plus att hockeyn som spelas är underhållande.

Gamle storspelaren Janne Larsson har överblick under matcherna utan att coacha forwards medan Cory Murphy har ansvar för backarna. Murphy som själv var en spelskicklig toppback är väldigt uppskattad i laget och de Röglebackar jag pratade med i fjol hyllade Murphy för hans förmåga att utveckla och engagera sig i spelarna både på och utanför isen.

Stjärnan

Jag trodde nog att Leon Bristedt skulle vara förlorad för svensk hockey och Rögle efter fjolårets säsong . Jag vet att det fanns ett stort NHL intresse runt honom men att han själv kände att han skulle må bra av ett år till i SHL.

Ett smart och moget beslut.

Den här säsongen kommer Bristedt att kunna dominera och sticka ut än mer än vad han gjorde i fjol.

Bästa nyförvärv

Adam Tambellini svarade för smått osannolika 63 poäng på 37 matcher med Modo i fjol. Det råder ingen tvekan om att Tambellini därför är ett av årets mest spännande nyförvärv i hela SHL . Tambellini kan spela både center och ytter helst i en offensiv enhet med produktiva spelare omkring sig för att få ut max av sitt spel.

Poängkung

Leon Bristedt, 53 poäng

Talangen

Rögle har valt att låna ut sin målvaktstalang Calle Clang till Kristianstad i Hockeyallsvenskan. Clang är vid sidan av Luleås Jesper Wallstedt den mest framstående målvakten född 2002 och en spelare som Rögle tror hårt på och som nu får nödvändig istid i seniorhockeyn. På sikt kommer Clang att konkurrera om en plats och det kanske till och med redan nästa säsong.

Mest värdefulla spelare

Dennis Everberg är en spelare som sticker ut. Med sin storlek, styrka och kraft att alltid ta närmsta vägen mot mål banar han väg för både sig själv och sina kedjekamrater. Fjolårets 32 poäng varav 16 mål på 43 matcher är ett bra facit men samtidigt finns det så mycket mer hos Everberg som han bidrar med. Vid Sveriges två senaste VM-guld har Everberg haft en viktig roll som en renodlad defensivspecialist medan han i SHL är ett offensivt hot och en målskytt av rang. Det ger en bild av den kompetens som Everberg besitter.

Doldisen

Den här säsongen tror jag att Simon Ryfors kommer få ett stort genombrott och nämnas med större respekt . 18 poäng på 51 matcher blev det i fjol med en istid på knappt 16 minuter per match. I år kommer förtroendet öka och rollen bli desto större och det är därför inte otänkbart att Ryfors kan landa in på runt 30 poäng.

Oavsett poäng eller ej. Ryfors står för fart och intensitet vilket är två komponenter som är väldigt viktiga i Rögles spelsätt.

Profilen

Leon Bristedt är en spelare som är väldigt lätt att tycka om oavsett vilken lag man håller på. Bristedt är ständigt i rörelse, hittar kreativa lösningar och är tekniskt begåvad. Spelar dessutom tufft och uppoffrande och är varken rädd för att ta eller ge en smäll. I sina bästa stunder är Bristedt en av seriens mest sevärda spelare.

Blandar tekniska nummer i hög fart av högsta klass med ett förhållandevis tufft spel.

Supporterrösten - Jonas Lindeblad

”Rögle har tagit ett viktigt kliv. Lägstanivån är inte längre så låg. Målvaktssidan tycker jag är jämlik fjolårets, om inte bättre nu när Rifalk är ett år äldre. Jag tror stenhårt på honom. Forwardssidan känns det som om det finns hög klass i överflöd. Det kommer bli tight om powerplayplatserna. Adam Tambellini ser ut att inleda som center vilket nog inte var tanken från början. Det bör på sikt komma in en center till i truppen. Kan man få Raphaël Lavoie att acklimatisera sig? Backsidan blir frågetecknet. Schira? Kan han hitta tillbaka? Ekeståhl-Jonsson blir ett stabilt tillskott men är ingen Curran. Hansson och Gelinas lär dra ett hästlass. Rögle behöver även en Johanesson i minst lika bra form som i fjol. Tunt på backsidan hur färgad jag än är.”

Potentiell förstafemma

Forwards: Leon Bristedt - Simon Ryfors - Daniel Zaar

Backar Eric Gélinas - Niklas Hansson

Målvakt: Christoffer Rifalk

Sanny Lindströms tabelltips