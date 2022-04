”Det är nästan som en dröm att sitta här nu”

Allas resor är olika.

Vissa kommer in i det hockeygymnasium de vill, får chansen i SHL och sen flyter karriären på.

För andra kan det vara lite längre vägar.

– Jag tror att man uppskattar det mycket nu. Man har varit där nere och fått jobba samtidigt som hockeyn. Det är inte lätt att komma hem sent en söndag natt från Nybro och sedan upp och jobba måndag morgon, säger han.

Pontus Andreasson har spelat hockey sedan ung ålder och valde bort fotboll, innebandy och pingis.

Pingiskunskaperna? De drar han fram om det finns ett bord ute på resor.

– Haha ja, då försöker jag slå de andra i laget och visa att jag är lite bättre än dem, säger han.

Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

Han spelade tv-pucken och började söka hockeygymnasium, men kom inte in i Frölunda.

– Jag sökte en del runtomkring, kom in i Mora men vi kände att det var lite långt att flytta just då. Först var det inte jättekul att inte komma in på ett gymnasium, det var ju lite av en dröm att få göra det. Men i stället blev det Kungälv, jag hade kompisar från tv-pucken som spelade där.

Så en flytt till Kungälv, 45 minuter bort, blev det och han är i efterhand nöjd att det blev så.

Han träffade nämligen även sin flickvän där – som han fortfarande har.

Fick chansen efter två år: ”En tuff period”

Andreasson körde på i Kungälv i två år och till slut öppnade möjligheten sig för att gå till Frölunda två år senare.

– Jag gjorde det bra där i J18, var på väg uppåt. Jag var ganska liten i början så jag började växa på mig och de tyckte jag var intressant så jag fick chansen, berättar han.

Hur var det klivet?

– Då var det kämpigt. Det var första gången jag hade börjat träna ordentligt så det var en tuff omställning. Tuff träning, jag fick inte spela så mycket och då var det inte lika roligt. Det var en tuff period i min karriär.

Andra året fick han en större roll och de tre poängen från säsongen innan blev till 45.

Han lånades ut till Hockeyettan och Hanhals, där han även fortsatte säsongen efter.

– Jag tror att det var en jäkla nyckel för mig att få spela mot lite större spelare och komma in i det, det var nyttigt, säger han.

Han fortsätter:

– Hade jag valt SHL eller Hockeyallsvenskan hade det nog blivit mycket att nöta bänk och inte spela så mycket. För min egen utveckling var det bättre att ta klivet till division ett, jobba på fysiken där jag låg lite efter.

”Jag ger det ett par år”

Efter en extra säsong i Hockeyettan med ett jobb på sidan av kom flytten ett antal mil norrut, till Umeå och Björklöven.

– Jag kände mig mogen att flytta då och egentligen att jag behövde det för att ta mig någonstans. Det var dags. Jag visste inte så mycket om Hockeyallsvenskan men det var en väldigt rolig liga att spela i.

Att ta en längre väg, var du någonsin nära på att ge upp?

– Kärleken har alltid funnits där så jag tycker att det är enormt kul med gemenskapen i omklädningsrummet, tiden efter ispassen. Det är klart att det är tufft, man fick jobba vid sidan där för att klara allt. Det var inte lika flott som man tycker att det är nu. Jag tänkte att jag ger det ett par år och ser hur långt jag kan gå.

Och tur var väl det.

Nu sitter han i Coop Norrbotten Arena och laddar för kvartsfinal nummer två.

Foto: PÄR BÄCKSTRÖM/TT / TT NYHETSBYRÅN

I den första kvartsfinalen? Då gjorde han hattrick.

Men han fortsätter vara ödmjuk.

– Nej, det var väl lite turligt, säger Andreasson med ett leende.

– De gled in där, jag får fina passningar speciellt till andra och tredje målet.

När man pratar med Pontus Andreasson hyllar han bara sina kedjekamrater. Pratar du med Juhani Tyrväinen? Då är han bara ”där” men Omark och Andreasson gör allt.

– Tyrväinen har varit här länge, är en stark center som står för det fysiska, vinner mycket närkamper och är jobbig att möta. Omark är ett sådant passningsgeni så det är bara att stå rätt. Vi kompletterar varandra väldigt bra.

Skapat NHL-intresse: ”Luleå är fokus”

Så via Kungälv, Hockeyettan och sedan Björklöven tog det honom till Luleå.

Där han har gjort 38 poäng, varav 18 mål.

Kände du att du var redo för klivet från Hockeyallsvenskan till SHL?

– Jag visste inte riktigt, men jag hoppades det. Jag tänkte väl mer att jag skulle se och lära i år hur det funkar. Jag trivs jättebra i laget, det har verkligen funkat så bra. Tjejen trivs med allt runtom också, de andra flickvännerna med.

Hade du kunnat tänka dig att det skulle gå så här bra?

– Nej, det är det nog inte många som hade tänkt. Speciellt inte att jag skulle spela med Linus Omark och Juhani Tyrväinen i en ledande kedja heller, det är jättekul.

Succén har fått NHL-lagen att börja höra av sig, berättade hans agent Martin Nilsson för NSD.

– Det är ett tiotal NHL-klubbar som har visat konkret intresse, samt ytterligare några som följer honom, och intresset blev ju inte direkt mindre av de tre målen han gjorde i den första matchen mot Örebro, säger Nilsson till NSD.

Men när man frågar Andreasson om det kommer det i stället ett lurigt leende.

– Ja, lite kanske. Det är jättekul att det finns intresse, men just nu är det Luleå som är fokus.