”Det är kul att spela varenda minut nu”

I tisdags vann Färjestad med 4-1 borta mot Oskarshamn men på hemmaplan blev det tuffare.

Per Åslund gav visserligen Färjestad ledningen i powerplay i den första perioden men det var bortalaget som satte sig i förarsätet i den andra perioden.

Kim Strömberg gjorde sitt sjunde mål för säsongen när han tog emot pucken i slottet och skickade in den bakom Henrik Haukeland. Därefter satte slovaken Adam Janosik sitt första mål i SHL när han dunkade in 1-2 från backposition och Färjestad tvingades jaga för att inte förlora matchen.

Laget kom dock tillbaka till 2-2 efter en soloprestation från Jacob Peterson och även bonuspoängen skulle gå till Färjestad.

Färjestad vann mot Oskarshamn

Olle Lycksell gjorde sitt femte mål för säsongen när han prickade in 3-2 med ett välplacerat skott.

– Det är inget stenhårt skott men de letar sig in de med, säger Lycksell i C More efter matchen.

Färjestad passerar nu Leksand i SHL:s tabell och går upp på sjunde plats tack vare bättre målskillnad.

– Vi har verkligen steppat upp vårt spel efter en lite tuffare period och just nu känns det som att vi har ett riktigt bra ”go” i laget. Det är kul att spela varenda minut där ute, säger Olle Lycksell.

– Vi har riktigt kul när vi spelar nu och det visar även resultatet tycker jag.