Under torsdagens möte mellan Linköping och Timrå knockades hemmalagets Almen Bibic i en duell med Patrik Blomberg.

– Tacklingen tar väldigt olyckligt. den tar olyckligt. Han åker rakt ner i isen, Bibic. Inga roliga scener, oj, vad otäckt. Ambulanspersonal är på väg in med bår, sa kommentatorn Jörgen Larsson i C More.

Patrik Blomberg: ”Man mår inte bra”

Bibic blev liggande i flera minuter och fördes sedan av isen, iförd nackkrage, av vårdpersonal.

Nu berättar Patrik Blomberg om hur han ser på situationen, i en intervju med Sundsvalls Tidningen.

– Jag såg honom inte falla mot isen, utan såg honom mest ligga där och det önskar man ingen, säger han och fortsätter:

– Klart man inte mår bra av det här.

”Det går så fort”

Han berättar även för tidningen att han under kvällen skickade ett sms till Almen Bibic, även om det hela verkar ha varit en olycka.

– Det går så fort i den här sporten och det är en kontaktsport så det är sånt som händer, men man vill inte att det ska göra det, säger han.

Senare under kvällen skickade Almen Bibic, via Instagram, en hälsning där han berättade att han under omständigheterna mådde bra:

"Jag mår efter omständigheterna bra. Stort tack till alla som hör av sig, så här mycket kärlek har jag inte fått på sociala medier någonsin, jag blir verkligen glad i hela kroppen, Tack❤️ #stillalive"

