Rögle och Leksand gjorde upp i den tredje och avgörande åttondelsfinalen under tisdagskvällen.

Bortalaget från Ängelholm fick klara sig utan en av lagets viktigaste spelare: Dennis Everberg.

Med bara minuter kvar till nedsläpp meddelade Rögle att Everberg fått kast in handduken, varför meddelar de inte.

Inte blev det bättre när Leksand tog ledningen i den första perioden och var det klart bättre laget.

Vände matchen och matchserien

Men drygt halvvägs in fick Adam Engström en gratischans och smällde in kvitteringen. Då fick Rögle luft under vingarna och tog sig in i matchen. Innan perioden var slut hade de även vänt matchen till 2–1.

I den andra perioden var det gästerna som dominerade och gick ifrån till 3–1.

Leksand gjorde vad de kunde i den tredje och fick till en reducering med drygt fyra minuter kvar. Men i öppen kasse avgjorde Brady Ferguson och gjorde 4–2.

– Jag trivs i de här matcherna och det är den roligaste tiden på säsongen. Man njuter och tänker inte så mycket. Vi gör en grym match i går och dag. Det underlättar mycket, säger Christoffer Rifalk.

Ängelholmarna vinner därmed båda matcherna i Leksand och vänder matchserien. I kvartsfinal väntar antingen Växjö eller Skellefteå, beroende på hur det går mellan Luleå och Oskarshamn.

För Leksand är säsongen över. Laget från Dalarna har inte vunnit en slutspelsserie på 26 år.