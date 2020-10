”De spelar så dåligt som man kan göra”

Tre förluster och elva insläppta mål på de tre inledande matcherna. Det innebär att HV71 gjort sin sämsta säsongsinledning på över 20 år.

C Mores expert Niklas Wikegård pekade på svagheter i försvarsspelet som en anledning till de tunga resultaten.

– Backsidan är lite överskattad. Eric Martinsson har blivit sämre Emil Johansson har blivit rent ut sagt dålig sen han kom in. Det är inte okej att spela på det sättet, sa Wikegård i sändningen.

– De har gått på myten om att spela en bra försäsong och sedan blir det skarpt läge på det. HV71 spelar så dåligt som man kan.

HV71 fick kritik i C More

Tränaren Nicklas Rahm inser själv att HV:s inledning inte har varit den bästa.

– Det är en tuff situation att hantera naturligtvis, att inte få med oss poängen. Vi måste spela ett bättre försvarsspel, vi har släppt in för mycket mål. ”Defence first måste det vara, säger Rahm i C More.

HV71 fick det tufft direkt även i lördagens match mot Oskarshamn. Laget hade 14 skott mot 6 i den första perioden, men fick inte hål på Tex Williamsson i IKO-målet.

Oskarshamn å sin sida var effektiva, och satte två mål.

Men i den andra perioden inleddes en vändning, och HV71 vann till slut matchen med hela 6-3.