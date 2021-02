”De spelar banne mig sämst i ligan just nu”

Efter två raka förluster är Skellefteå tillbaka på vinnarspåret. Skellefteå är nu fortsatt det formstarkaste laget sedan nyår samtidigt som Brynäs kräftgång fortsätter.

– Siffrorna visar ju det också. Helt ärligt så spelar man banne mig sämst i ligan just nu, säger experten Petter Rönnqvist i C more.