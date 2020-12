Chockbeskedet till HV 71-fansen

Stor glädje utbröt i Jönköping när det i somras stod klart att Lias Andersson stannar kvar i HV 71 och lånas ut från New York Rangers under hela säsongen.

Andersson, som blev stor guldhjälte för HV 2017, anlände till Jönköping redan under förra säsongen och gjorde redan då stor succé.

Men mitt under säsongen kom chockbeskedet. New York Rangers trejdar bort svensken till Los Angeles Kings – som kan kalla över 22-åringen när de vill.

Tanken från början av att Lias Andersson skulle spela i HV 71 under hela säsongen. Men det sätter en klausul stopp för.

Stängdes av

– Jag vet inte exakt men det är nog inte så många dagar kvar. Men om det blir en match eller tio matcher så försöker jag bara leva i nuet, säger han till Jönköpings-Posten efter tisdagens förlustmatch mot LHC.

Lias Andersson stängdes under inledningen av säsongen av under fem matcher, men har under de senaste omgångarna äntligen hittat tillbaka till formen.

– Jag har ju spelat med dem förr och vi är bra kompisar utanför isen. Nu har vi spelat några matcher och det har funkat bra. Vi hittar varandra på isen och nu har vi väl haft ett 15-tal bra lägen men vi får ju inte in pucken.

22-åringen har gjort 10 poäng under de 16 SHL-matcher han har spelat.