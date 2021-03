Chockar Rögle – med ett hattrick

Visst var det tydligt att torsdagens batalj i Ängelholm var rena toppmötet.

Rögle och Leksand kom ut med hög fart direkt, skapade en lång rad högkvalitativa målchanser och tvingade målvakterna göra skäl för sina löner.

Allt som egentligen saknades var den högljudda publiken.

– Vi hade en bra start under våra första byten och sedan fick de lite momentum efter att vi begick några misstag. Men vi fick tillbaka vårt momentum och jag är nöjd över hur vi spelade mot slutet, sa Leksands Mirco Müller till C More under den första pausintervjun.

Müller själv blev tvåmålsskytt redan under matchens första period. Först kvitterade han till 1-1 i boxplay, efter att Leksand lite oväntat anfallit snarare än dumpat puck i numerärt underläge.

Därefter grävde Fredrik Forsberg fram pucken i ena sarghörnet och frispelade Müller, som tryckte in sitt andra mål för dagen och tredje för säsongen.

”Ser mer förvånad ut än glad”

Var Mirco Müller nöjd och glad efter att han blivit tvåmålsskytt för första gången i Leksandströjan?

Nej.

Den andra perioden hann knappt börja innan 26-åringen blev målskytt för tredje gången.

– Han skickar in en fjösare som knappt lyfter från isen. Men han ser att det är trafik framför Rifalk, då är det alltid farligt, sa kommentatorn Patrik Westberg, och tillade:

– Han ser mer förvånad ut än glad.

Rögles mål gjordes en dryg minut in på den första perioden när Moritz Seider hittade en lucka som ingen annan såg i Catena arena. Den unga tysken sköt ur en till synes död vinkel och pucken gick i mål mellan Janne Juvonens ben.

Matchen pågår och ställningen är 3-1.