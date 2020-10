”Chockad – trodde det var banken som ringde”

Under onsdagen stod det klart att Lias Andersson trejdas bort av New York Rangers och i stället tillhör LA Kings när lånet med HV71 är slut efter säsongen 2020/2021.

Andersson berättar nu om hur han tog emot beskedet.

– Jag hade väl på känn att det skulle kunna hända, men när det väl hände så blev jag ändå lite chockad. Jag var inte förberedd på att få något samtal, hade satt på ”stör ej”-läget på mobilen och satt hemma och kollade serier, säger Andersson till Jönköpings-Posten.

Lias Andersson om sin trejd till LA Kings

Han trodde att det var banken som ringde.

– De ringde från Los Angeles när det var klart. Jag hade pratat med min amerikanska bank hela dagen och jag trodde faktiskt att det var banken som ringde då. Ja, jag fick en liten chock där men det kändes kul, säger Andersson.

Lias Andersson hade en tung tid i New York Rangers och gjorde aldrig mer än sex poäng under en säsong. Han har också berättat om ”saker som gjorde honom väldigt obekväm” under sin tid i klubben.

Nu kan det i stället bli spel Los Angeles Kings där hans pappa Niklas har jobbat som scout de senaste åren.

– Det känns jätteskönt. Det är helt klart en liten lättnadskänsla att få börja om på ny kula där borta och jag känner väl att jag behöver det. Jättekul att Los Angeles väljer att satsa på mig, säger Andersson till Jönköpings-Posten.

Tacklingen som fick Lias Andersson avstängd