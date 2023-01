Sent under gårdagen kom det in uppgifter på att HV71 var på väg att ta in Rikard Grönborg i båset.

Uppgifter som inte visade sig stämma.

Men klubben agerar ändå.

Johan Åkerman får lämna sitt uppdrag som assisterande tränare, och in kommer Charles ”Challe” Berglund, som sportchefen Kent Norberg haft ett nära samarbete med tidigare som tränare i Timrå.

Berglund har inte jobbat med elithockey sedan han var sportchef och tränare i Djurgården 2013-2014.

Nu gör han comeback i hockeyn, för att assistera Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman.

Challe Berglund till HV71 – Johan Åkerman får sparken

Detta innebär också att Johan Åkerman efter bara en halv säsong på posten får lämna.

– Det är naturligtvis tråkigt att behöva ge sådan här besked, men vi behöver göra en förändring utifrån de sportsliga resultaten vi haft och gör detta för HV71:s bästa. Jag vill tacka Johan för det jobbet han lagt ned och önska lycka till i framtiden, säger Kent Norberg.

Charles Berglund ansluter till HV71 under torsdagskvällen och är med när laget tränar i morgon.

– Vi har inte fått ut det av laget som vi vill och nu behöver vi få in ny energi inför avslutningen och där tror vi att ”Challe” kan spela en viktig roll. Med sin gedigna hockeybakgrund och positiva attityd tror vi att han kan bidra med att laget lyfter, säger Kent Norberg.

Huvudpersonen själv säger följande om att ta klivet in i Jönköpingslagets ledarstab:

– Jag har sett många matcher under säsongen och skapat mig en bra uppfattning av HV71 och är oerhört motiverad över att komma in och stötta ledarna och laget. I den situationen klubben befinner sig är det lätt att det låser sig lite och man kramar klubban får hårt. Min uppgift blir nu att komma in och försöka få spelarna att slappna av och få lite tryck i grejerna. Jag har varit i tuffa situationer tidigare som ledare och hoppas kunna ta med mig erfarenheter jag fått från dem, säger Berglund.

Avtalet med klubben är skrivet säsongen ut.

