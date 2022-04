Frölunda inledde matchen klart starkast och fick utdelning redan efter fem minuter. Elmer Söderblom stod för ett vasst förarbete som Patrik Carlsson förvaltade på bästa vis.

Frölunda var det klart bättre laget under den första perioden och hade bud på fler mål.

Inte förrän med mindre än fem minuter kvar fick Växjö i väg sitt första skott i matchen. Kort därefter visades Frölundabacken Mattias Norlinder ut för tripping. Något som skulle visa sig bli kostsamt för hemmalaget.

Växjö som var seriens bästa lag i powerplay under grundserien visade omedelbart att de tagit med sig framgångsreceptet in i slutspelet. Skytteligafemman Richard Gynge gjorde som så många gånger förr när han stod och lurade vid bortre stolpen och tryckte in kvitteringen.

Frölunda inledde även den andra perioden piggast och Växjö hade fortsatt svårt att etablera något spel i offensiv zon.

Patrik Carlsson omfamnas av kedjekamraten Elmer Söderblom efter 1–0-målet. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Världens bästa Carlsson”

Sex minuter in i den andra perioden skulle hemmalagets vassa inledning ge utdelning.

Patrik Carlsson höll sig framme efter en tilltrasslad situation och stötte in sitt och Frölundas andra mål för kvällen.

Men varken Frölunda eller Patrik Carlsson var nöjda där. Drygt fem minuter efter 2-1-målet höll han sig framme igen och tryckte in 3-1. Carlssons och Frölundas tredje mål för kvällen.

”Carlsson, Carlsson, världens bästa Carlsson!”, skanderade hemmaklacken när stämningen i Scandinavium steg till taket.

Lekkamraten Ryan Laschs poängproduktion från grundserien ser dessutom ut att fortsätta. Amerikanen noterades även han för ett hattrick – men i assister.

Växjös Richard Gynge. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Gästerna reste sig

Frölundas till synes trygga tvåmålsledning skulle bli kortvarig i den tredje perioden. Mindre än två minuter in kunde gästernas Joel Persson trycka in reduceringen med ett tungt slagskott.

Båda lagen kom därefter till målchanser innan bortalaget kunde äta sig allt närmare en kvittering. Under några starka minuter i mitten av den tredje perioden kom inte helt ologiskt gästernas efterlängtade mål.

När matchklockan visade den exakta tiden 10.43 fick Olle Lycksell pucken i en svår vinkel – och tryckte upp den rakt i krysset bakom Frölundas Matt Tomkins.

Trots flera heta målchanser från Förlundas sida efter kvitteringen ville inte pucken hitta in i nät.

Förlängning väntar i Scandinavium.

Matchen pågår...