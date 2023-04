Stefan Hedlund har ett förflutet som tränare i Skellefteå AIK och är just nu i schweiziska klubben Rapperswil-Jona.

Under SM-finalmötet mellan Skellefteå och Växjö under lördagskvällen gästade Stefan Hedlund C Mores studio.

Då kom fokuset på domare i SHL på tal.

– Jag tror också att ni med C More, ska ha kommentarer från domarna, ni visar alla grejer tio varv, gör också att otroligt fokus på domarna. Jag kommer från en vecka i Tampa i NHL, inte en diskussion om domaren. Inte en gång man kommenterar det, sa han i sändningen.

C Mores svar: ”Vi har ett ansvar”

Tränaren uppmanade C More att i stället fokusera på andra delar av matcherna.

– Zooma ut, fokusera på Joakim Lindström, vilken fantastisk spelare man här. Fokusera på det i stället för att veva ett domarmisstag frame by frame och ”här gör domaren fel”.

Rickard Segeborn, programchef sport på TV4 och C More, svarar nu på kritiken.

– Det kommer alltid finnas åsikter att vi visar för många eller för få omdiskuterade situationer, vi gör en bedömning av vad vi tycker är relevant, säger han.

Hur tänker ni kring bevakningen av domarbeslut i era sändningar?

– Vi gör journalistiska bedömningar av vad som är intressant och relevant kring varje match. Vi har ett ansvar att visa, analysera och ha åsikter om det som är av intresse.