C Mores drag: Två nya experter klara

SHL-slutspelet står i full blom och efter ett åttondelsrace där favoriterna Frölunda och Färjestad avancerade vidare väntar nu fyra stekheta kvartsfinaler.

Seriettan Växjö ställs mot Färjestad, senaste SM-vinnaren Frölunda tar sig an topplaget Rögle, Örebro ska mäta sina krafter mot ligans skrällag Leksand och i norr väntar ett infernaliskt möte mellan Skellefteå och Luleå.

Förväntningarna är, trots avsaknaden av publik, höga.

För att höja slutspelskänslan ytterligare väljer C More därför att hämta in två nya namn till sitt expertstall.

– Vi har ett väldigt intensivt och komprimerat SM-slutspelsschema. Lägg därtill ett nytt SHL-kval parallellt, och även det HockeyAllsvenska slutspelet, så det är fler matcher på samma dagar, vilket gör att vi behöver fylla på och förstärka med två experter som kan hoppa in och avlasta, säger Rickard Segeborn, programchef sport på TV4 och C More.

Ser fram emot slutspelet: ”Samma puls”

Nytillskotten utgörs av statistikern Erik Wilderoth, som figurerat i Hockeylabbet, och den tidigare SHL-spelaren Nils Andersson som sätter sig – med start måndag – vid studiobordet.

– Erik har ett intellektuellt och statistiskt perspektiv på hockeyn som bas, i och med hans akademiska arbete och givet att han till vardags driver innehållet i C More:s analysprogram Hockeylabbet. Men han har också förmågan att dra kluriga slutsatser och väga mjuka/hårda värden, berättar Segeborn.

– Nils är en spontan och karismatisk kille med en gedigen och färsk spelarkarriär bakom sig. Han har spelat med och mot många av lagen och spelarna och är duktig på det speltekniska och taktiska.

Nils Andersson har, precis som Erik Wilderoth, gästspelat i C More under säsongen.

Andersson ser fram emot utmaningen.

– Det är faktiskt lite samma puls som när pucken släpps och röda lampan går på. Den pulsen saknar jag. Jag har spelat med och mot majoriteten av spelarna och under det senaste decenniet haft tränare i tio av 14 ledarstaber i årets SHL. Det tror jag ger mig en bra förståelse för vad som händer ute på isen. Sedan ska man bara lyckas förmedla det på ett vettigt sätt till tittarna i tv-sofforna också, säger han.