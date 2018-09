Luleå mot Brynäs har utvecklats till att bli ett riktigt känsloladdat möte.

När lagen förra säsongen möttes i åttondelsfinalen var det högoktanig ishockey och smällar i nästan varje byte. Så inte riktigt i kväll. Men nästan.

Och i den andra perioden kom just en smäll att föranleda väldigt starka reaktioner från "Bulan" som i sin frustration över domarnas val att fria Lukas Kilström från disciplinära följder efter sin tackling på Jack Connolly - där amerikanen brakade in i sargen i hög fart.

Experten om tacklingen: "Inget våldsamt"

"Bulan" reagerade till och med så kraftigt att han för en stund såg ut att hoppa in på isen, men efter att ha klättrat upp med båda fötterna på sargkanten ångrade han sig och hoppade tillbaka till båset - ständigt verbalt agerande mot rättsskiparna.

– Bulan är förbannad. Oj, oj, oj han var på väg in på isen. Det var inte långt borta, säger Johan Edlund i C More.

I C Mores studio kom Petter Rönnqvist att kommentera Kilströms tackling.

Och experten tycker inte att domarna gjorde fel. Tvärtom.

– Han kommer upp med armen, och sen tycker jag inte han gör något våldsamt. Det är ingenting som ska leda till en utvisning, säger Rönnqvist.

Luleå vände och vann

Matchen då?

Den började så bra för bortalaget Brynäs efter att Robert Kousal prickat nätet bakom Joel Lassinantti.

Sedan var festen slut för Brynäs. Einar Emanuelsson pricksköt in kvitteringen i powerplay och Johan Forsberg fullbordade vändningen i den tredje perioden genom att sätta matchavgörande 2–1.

Luleå hann med ytterligare ett mål i slutminuterna – Jack Connolly gjorde sitt första mål i Luleåtröjan efter en blixtrande spelvändning framspelad av Petter Emanuelsson.

Och ”Bulan” Berglund? Han förklarade sin aktion efter matchen.

– Nej men jag tyckte att det var en solklar utvisning. De greppar tag i våran spelare och trycker honom mot sargen. Skaderisken var stor och det är därför jag reagerar, kanske väl starkt så här i efterhand, säger han i C More.

