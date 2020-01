Bryter tystnaden efter sitt vredesutbrott i tv

Luleå åkte ur SM-slutspelet 2017 efter att ha fått ett omdiskuterat mål bortdömt mot Malmö Redhawks.

Då tappade Petter Lasu Nilsson fattningen.

Luleås tränare var SHL-tränaren på allas läppar efter det som väl får beskrivas som ett av tidernas största utbrott i den svenska hockeyligan.

– Lägg ner verksamheten, kasta det åt helvete. Jag är så fruktansvärt less. Det är ingen kritik mot er i C More, men domarna är så jävla beige och domarrummet kan dra åt helvete, sa han till C More och fortsatte:

– Nä, du förstår inte hur besviken jag är, jag skulle kunna dra… Jag skulle kunna mörda i det här tillfället. Jag är så fruktansvärt jävla irriterad.

Därefter stormade tränaren ut ur bild och genomförde några andra intervjuer samt en pressträff dagen efter, men sen dess har han inte uttalat sig om händelsen. Dagen efter utbrottet stod han för sitt ord och lämnade Luleå Hockey.

Petter Lasu Nilsson: ”Naturligtvis fel”

Nu har Lasu Nilsson, som de senaste åren har tränat Boden i division ett och klubbens juniorlag, talat ut om den spektakulära intervjun.

– Det var sjukt efter mitt uttalande, alla journalister i hela Sverige sökte mig. Filip och Fredrik ville flyga hela familjen till Stockholm. Alla ville göra intervjuer, men jag hade inte mer att säga om grejen. Jag hade sagt mitt, säger han i NSD:s podcast ”Ett stenkast från Delfinen”.

Tränaren brydde sig inte nämnvärt över uppståndelsen, men när det påverkade hans familj blev det värre.

– Det var jobbigt, jag har två mobilnummer och min son har den ena. Så han fick svara mycket i telefon och han hade ingen aning om vad som skett. Det var tråkigt. Det tråkigaste med det nu är att jag än i dag är ”den arga tränaren”. Jag träffade ny tjej nu och folk runt henne säger ”du är den där arga tränaren. Du är förbannad”. Alla tror jag är den onda tränaren, säger Lasu Nilsson.

Så här resonerar han kring utspelet i dag:

– Jag kan förstå att människor tycker och säger att ”så kan man inte bete sig”. Det har jag full förståelse för. Men har man någon förståelse för min passion för hockeyn och hur jag lider med killarna... Det kanske inte var rätt ord men någonstans var det befogat. Men det var naturligtvis fel och har det påverkat någon på ett dåligt sätt så får jag be om ursäkt.

