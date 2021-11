Bryter tunga sviten efter straffdramatik

Med sex raka förluster kom Färjestad in i mötet mot Rögle – och spelade med energi direkt.

– Det sätter sig i huvudet ibland men vi kan inte lägga oss ner och dö liksom, vi får brösta upp oss och visa att vi vill vinna. Nu ligger vi där vi gör, men vi måste ta varje match, varje tre poäng. Hockey handlar om att vinna, det är det vi måste göra nu, sa Gustav Rydahl till C more i paus.

Men i stället blev det en tung start där gästerna tog ledningen i matchen.

Oskar Stål-Lyrenäs kunde enkelt bryta in med pucken från högerkanten, smygandes bakom försvaret och lägga in pucken i mål.

– Deras back eller vem det är står lite stilla, så jag försöker bryta mig in. Skönt att den gick in, sa han till C more i paus.

Men sedan vände det.

När det bara återstod några minuter av första perioden tog Färjestad vara på sina kontringar och Rögle tappade bort sig.

– Vi är inte nöjda. Vi spelar fast oss själva, vinner inga 50/50-deuller. Vi visste att Färjestad skulle komma ut hårt här men vi har 40 minuter till på oss att rätta till det, sa Stål-Lyrenäs.

Vände i första perioden – sedan var det målsnålt

,Första målet var i ett passningsspel mellan Per Åslund och Gustav Rydahl – där den sistnämnde smällde in ledningsmålet.

Tre minuter senare kom nästa pangskott. Albert Johansson var det som gav hemmalaget ledningen precis innan pausvilan.

– Vi spelar bra, bra fart där ute. Vi går hårt som vi har snackat om, det är bra första 20. Vi har snabba forwards och vi måste utnyttja det, sa Rydahl i paus.

Färjestad fortsatte att styra matchen och Rögle var inte nöjda med sitt spel i andra perioden heller, en period som slutade 0-0.

– De är inte bra. Det gäller att steppa upp här i tredje. Spela med pucken framför allt, vi kastar mycket puckar, de får spela och vi får jaga, det tar mycket energi, sa Anton Bengtsson till C more.

Färjestad utökade till 3-1 efter fem minuter av den tredje perioden, efter en bjudning från Rögle i egen zon som slutade i ett friläge för Victor Ejdsell.

Inget misstag från honom slutade i att pucken hittade in bakom Calle Clang.

Tambellini tvingade fram förlängning – Färjestad fick extrapoängen

Det var sedan mycket Rögle på en jakt mot att ta sig ikapp. Med tre minuter kvar kom även reduceringen.

Adam Tambellini fick stå framför mål och hitta in.

40 sekunder senare?

Då sköt han in kvitteringen också.

Matchen tvingades till både förlängning och straffar, vilket innebar att Rögle fick med sig poäng för 15:e matchen i rad.

Då blev Daniel Viksten hjälte för sitt Färjestad och de tog en efterlängtad seger.

Sjätte raka förlusten för Färjestad