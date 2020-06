Brynäs vill värva förra NHL-stjärnan

Forwarden har spenderat förra säsongen i Djurgården där han stod för 31 poäng (17+14) på 49 matcher.

Nu uppges han vara aktuell för en annan SHL-klubb.

Gävle Dagblad skriver att Brynäs har varit i kontakt med Patrik Berglund för att locka honom till Gävle.

– Vi har haft kontakt med honom och hans pappa (Anders, från Gävle och med ett förflutet i Brynäs), som i det här fallet sköter Patriks agentfrågor. Det vore dumt att inte vara intresserad av en spelare som finns på marknaden och inte stängt någon dörr till Brynäs IF, säger sportchef Micke Sundlöv till tidningen.

Är klubblös

Sportchefen poängterar samtidigt att om en värvning blir av så lär klubben göra sig av med spelare.

– Ja, då skulle det i så fall handla om ett niomånaderskontrakt. Men ska vi ha in en forward av den kalibern lär vi ”skeppa i väg” någon annan. Det är inga normala tider just nu, så det kan vara så att det är en ut och en in som gäller, säger Sundlöv.

Den 32-årige forwarden lämnade Buffalo och NHL under säsongen 18/19, efter elva säsonger i ligan. Och förra säsongen spenderade han alltså i Djurgården men just nu är han klubblös och framtiden fortsatt oviss. Patrik Berglund har över 700 NHL-matcher på meritlistan.