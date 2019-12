Brynäs har förtvivlat svårt att vinna på bortaplan.

Men hemma i Gävle har laget varit svårslaget.

Hemma mot Oskarshamn bröts dock Brynäs fem matcher långa segersvit på hemmaplan.

Brynäs ledde med både 1-0 och 2-1 innan Oskarshamn vände på matchen i den andra perioden.

– Tyvärr kan vi förlora matcher på såna här saker när vi går ner så mycket i kvalitet. Det är något vi diskuterat under längre tid, jag kan inte begripa att vi sätter oss i den här typen av situationer. Det är för dåligt, sade Nicklas Danielsson till C More i den andra periodpausen.

Kronprinsessan Victoria på läktaren

Underläge 2-3 inför tredje, men med fåtalet minuter kvar fick Brynäs utdelning.

Klockan stod på 3.31 när Tomi Sallinen fick öppet mål och vispade in kvitteringen. Ett mål som tog matchen till förlängning och sedermera straffar.

Straffläggningen, som för övrigt var Oskarshamns första någonsin i SHL, avgjordes sedan Tyler Kelleher avgjort med en läcker dragning.

Bonuspoängen till Oskarshamn därmed som vann inför ögonen på drygt 7000 åskådare. En av dem var kronprinsessan Victoria, som enligt Gefle Dagblad var på plats på läktaren för att bevittna matchen. Prins Daniel och prinsessan Estelle fanns också på läktarplats.

Prins Daniel är uppvuxen i Ockelbo, ett par mil utanför Gävle. Men varför kungaparet var på plats i arenan är höljt i dunkel.

”Han måste ha inspirerat övriga familjen att välja sina lagsympatier med stor fingertoppskänsla. Men tyvärr har jag ingen info att bidra med i den frågan,”, skriver Brynäs kommunikationschef Kevin Johansson i ett sms.

Fredrik Pettersson-Wentzel firade

– Det är inte så kul att förlora här på hemmaplan inför nästan fullsatta läktare, säger Niclas Andersén till C More.

Oskarshamns målvakt Fredrik Pettersson-Wentzel:

– Vi vinner inte så ofta så vi får ta tillvara på tillfällena. I tredje tycker jag vi är värda att ta tre poäng, vi stänger ner dem riktigt bra innan de får ett slumpmål. Men det var bra att vi vann, säger Pettersson-Wentzel till C More.