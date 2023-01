Brynäs kämpar för att hålla HV71 och Malmö under kvalstrecket bakom sig.

Hemma mot Timrå fick Mikko Manners lag en mardrömsstart. Det dröjde bara tre minuter innan Timrås nyförvärv Panu Mieho kom fri och gjorde 1-0 till gästerna.

Erik Andersson ökade på till 2-0 efter halva första perioden. Ett mål som kunde godkännas först efter att domarna videgranskat målet.

Och med en minut kvar av första perioden gjorde Jonathan Dahlén 3-0 till gästerna. Dahléns 28:e poäng för säsongen.

– Det är skitdåligt tycker jag. Vi står still och spelar hockey. Det vinner man inga matcher på, säger Brynäs Johannes Kinnvall till C More.

Kinnvall var inte nöjd med något av Brynäs spel i den första perioden.

– Ja, det är inte bra någonstans. Vi släpper till lägen. Vi står still. Vi backar försöker hitta passningar och forwards står still. Det är slarv, säger han.

Matchen pågår.