Med 35 poäng på 51 matcher har Jesper Boqvist slagit personligt poängrekord, fått sitt stora genombrott i SHL och inte missat en enda match under säsongen.

På torsdag finns det en risk för att den sviten spricker.

I den andra perioden borta mot Linköping i kväll kom nämligen talangen att tvingas lämna isen efter att ha krockat med lagkamraten Nicklas Danielsson och slagit sig illa när han landade i isen. Boqvist återvände aldrig till spel och efteråt var tränaren Magnus Sundqvist orolig för Boqvists status.

– Jag har inte hört något mer än i andra periodpausen när jag fick veta att han inte skulle kunna spela något mer i kväll.

Du vet inte hur länge han blir borta?

– Nej, det har jag inte fått något besked om ännu.

Är du orolig för torsdagsmatchen?

– Ja. Det är klart att jag är orolig, han är en av våra toppspelare, säger Sundqvist.

Rysare väntar för Brynäs på torsdag

På torsdag åker Brynäs till Göteborg och Frölunda för att försöka se till att säsongen inte tar slut där. Laget måste ta fler poäng än Örebro för att kliva över slutspelsstrecket och Sundqvist grämer sig över att laget inte kunde ta fler poäng mot Linköping i kväll.

– Ja, vad skjuter vi? Över 50 skott och får inte in mer än två puckar. Det har varit lite så under hela säsongen att vi inte fått in pucken. Men tittar man till prestationerna under den senaste tiden så har det ändå varit bra, men vi får ju bara inte in puckarna.

Men när säsongen summeras så är det ju inte prestationer som räknas utan poäng?

– Ja, så är det och det är ju därför såna här matcher svider mer. Men vi ska se till att knipa sista platsen på torsdag. Det ska vi göra.