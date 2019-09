Ett klassikermöte är tillbaka i SHL. Leksand tog under tisdagskvällen emot Brynäs inför ett kokande Tegera arena – det första mötet lagen emellan sedan 2017.

Det blev nykomlingen Leksand som tog tag i taktpinnen direkt. Redan efter 25 sekunder hade David Rundqvist skickat in 1-0 för hemmalaget. Och drygt nio minuter in i matchen ledde Leksand med 3-0, efter mål av Patrik Zackrisson och Daniel Olsson-Trkulja.

Brynäs bytte ut målvakten efter 3-0

I samband med det tredje målet valde tränaren Magnus Sundquist att byta ut målvakten Samuel Ersson. Joacim Eriksson tog i stället plats mellan stolparna.

– Leksand är fullständigt överlägset, sa kommentatorn Johan Edlund i C More.

– Det är ett lag på banan så här långt. Det handlar inte om skönspel, det handlar inte om att åka och passa och skjuta, det handlar om att vinna närkamper, sa assisterande tränaren Ove Molin under perioden.

Tränare Sundquist vittnade om en utskällning i paus.

– Det var under all kritik första perioden. Det har de fått veta också, sa han i C More.

Texten uppdateras.