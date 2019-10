Brynäs inledde säsongen med en bortaseger - men därefter har de haft det rejält tungt utanför Gävle.

Mot Oskarshamn kom den sjunde raka bortaförlusten med 3-2 efter förlängning.

En förlust som innebär att Brynäs halkar ner under strecket.

– Magnus Sundquist är under press, säger Niklas Wikegård i C More.