Under torsdagen var det dags för rond fyra mellan två av Sveriges mest anrika hockeyklubbar. HV71 har spelat i högsta hockeyligan sedan 1985, Brynäs sedan 1961.

I Jönköping började matchen intensivt med hårt spel från båda lagen. Drygt halvvägs in tog bortalaget över matchbilden och hade flera heta målchanser, och med fyra minuter kvar kom också ledningsmålet.

Simon Bertilsson spelades fram av Anton Rödin och Emil Molin och satte 1-0, det blev även periodens resultat.

Sågningen: ”Två helt bedrövliga perioder”

I mittperioden utökade Brynäs ledningen. Den här gången var det Daniel Mannberg som pangade dit 2-0 i det lediga krysset, helt otagbart för Jonas Gunnarsson.

Efter målet började HV71 komma in i matchen och hade några superchanser. Närmast kom Fredrik Forsberg vars skott tog stolpe ut. Men Brynäs höll undan och efter två spelade perioder var ställningen 2-0.

De håller på utsidan hela matchen. Målen vi släpper är bjudningar. Första målet är inte bra men andra målet är en ren bjudning. Vi måste hitta en väg att komma in på dem. Vi måste hitta vägarna, säger

– De två perioderna är ganska jämna...nej jag är helt ute och cyklar. Det är två helt bedrövliga perioder. Målen vi släpper in är rena bjudningar, säger Eric Martinson C More.

Wikegård: ”Jag var 100 procent säker”

I den andra perioden tog hemmalaget över matchbilden och fick in en sen reducering. Men efter en lång videogranskning av domarna dömdes målet bort för hög klubba. En situation som mycket väl kan ha varit matchavgörande – för två minuter senare satte Brynäs 3-0 genom Johan Alcén.

– Det trodde jag inte. HV har inte marginalerna med sig. Det är väldigt tungt för HV71. Jag var 100 procent säker på att det skulle bli mål, men så blev det inte. Det kommer krävas enorm mental stryka för HV att fortsätta skapa målchanser efter det här, säger experten Niklas Wikegård i C More.

Brynäs vann till slut med 4-1 och leder matchserien med 3-1. På söndag kan de säkra ett nytt SHL-kontrakt och samtidigt skicka HV71 till hockeyallsvenskan.