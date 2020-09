Brynäs enskilt viktigaste rekrytering i modern tid

Sedan Brynäs så snöpligt förlorade den där sjunde SM-finalen mot HV71 2017 har det mesta gått fel. Tränare har kommit och gått och någon tillstymmelse till röd tråd om hur man vill spela har därför varit direkt omöjlig att ens skönja. Det är numera en svunnen tid. I och med rekryteringen av Peter Andersson kommer Brynäs vara ett jobbigare lag att spela emot, och på sikt kommer de kunna skapa en identitet och en röd tråd. Peter kommer ha mandat att förändra precis vad han vill i Brynäs eftersom ännu en misslyckad säsong lär ha gjort föreningen mer ödmjuk. Ingen i föreningen kommer prata om att spela en roligare hockey och att ”bjuda på det där illa extra” som fallet var i fjol. Alla förändringar som Peter vill göra kommer att genomföras med föreningens goda tycke och stöd. Därför är tajmingen och beslutet att ta in Peter klockrent och inte enbart för Brynäs utan även för Peter själv som på sikt kan bygga något framgångsrikt. Anderssons första uppgift är att förändra Brynäs självbild och implementera ett sätt att träna på som man inte varit i närheten av tidigare, något rutinerade Nicklas Danielsson vittnat om.

Isträningarna ska inledningsvis ha varit brutalt tuffa med väldigt mycket skridskoåkning. Det är ett sätt för Peter att sätta sin identitet på laget och för att använda den slitna klyschan: ”komma till jobbet varje dag”. Det är något jag inte riktigt känt med Brynäs på flera år och av den andningen har jag, och många med mig, sett dem som ett medgångslag.

Ett annat genomgående problem för Brynäs de senaste åren har varit att laget varit alltför beroende av sin förstakedja . I fjol var det kedjan med Greg Scott, Anton Rödin och Nicklas Danielsson som bar fram laget. I år kommer det finns förutsättningar att åtminstone två kedjor kan vara offensiva hot sett till hur laget är formerat.

Ser jag på lagbygget i stort saknar jag lite av dynamiken mellan yngre och äldre spelare. Det är få spelare som kommit upp underifrån de senaste åren, bortsett från Viktor Söderström, och det är ett underbetyg till hela föreningen. En anledning går så klart att hitta i att Brynäs ständigt legat skrynkligt till och inte vågat ge juniorerna chansen. Men med det upptagningsområde som Brynäs har och de resurser man lägger på sin juniorverksamhet är det anmärkningsvärt att Brynäs inte har en junior med i truppen när säsongen drar i gång.

Samuel Ersson. Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYRÅN

Målvakter

Betyg:

Victor Andrén har ersatt Joachim Eriksson och får nu den delikata uppgiften att konkurrera med talangfulle Samuel Ersson om istid. Andrén har inte lyckats konkurrera ut Viktor Fasth i Växjö och ett miljöombyte kan nog vara bra. Andrén var omutlig i samband med att Växjö vann guld 2018 och har således en hög högsta nivå men har ofta hamnat i skuggan av rutinerade Fasth. Nu får han slåss om istid med unge Samuel Ersson som svarade för en bra säsong i fjol. Det var framför allt i slutskedet av säsongen som Ersson, i samband med ett större förtroende, lyfte sitt spel ett par nivåer. Statistiken från Erssons debutsäsong i SHL skrämmer ingen men samtidigt ska man i det här fallet inte stirra sig blind på den.

För helt ärligt. Så virrigt, ofta i avsaknad av struktur och ibland håglöst, som försvarsspelet såg ut i fjol fanns inte riktigt förutsättningarna för Ersson att briljera.

Jag håller Brynäs målvaktspar som ett av seriens bästa.

Backar

Betyg:

Det finns en uppsjö av gedigna, stabila och defensiva backar. Jonathan Sigalet, Niclas Andersén, Kristofer Berglund, John Nyberg och Simon Bertilsson är alla stöpta i samma form. Med en väloljad defensiv i form av ett system och tydliga ramar kommer ovan nämnda kvartett att göra det bra. Jonathan Sigalet var inte sig lik i fjol i vad jag tror var en följd av ett otydligare spelsätt än vad han varit van med tidigare. Jag tror det finns stora förutsättningar att Sigalet lyfter sitt spel rejält i år . Detsamma hoppas man också ska hända med Andersén, som inte alls varit på samma nivå sedan han kom tillbaka från AHL och KHL. Kristofer Berglund är den ultimata lagspelaren och sätter krav på sin omgivning genom sitt sätt att vara. Oavsett match eller träning ger Berglund allt och tränar hårdare och förbereder sig bättre än alla andra. Det gör att fler kan ta rygg på honom och följa hans exempel. Simon Bertilsson kommer tillbaka efter ett år i KHL och likt Berglund förväntar jag mig att unga spelare kan se och lära av honom. Josef Ingman stod för en klart godkänd debutsäsong i SHL men efter en flygande start mattades han av en aning. Alexander Lindelöf hade svårt att vinna förtroende i fjol. Eftersom Brynäs halkade efter tidigt på säsongen hade man varken tid eller plats för den anpassningsperiod som Lindelöf behövde. Det är knappast en mindre konkurrens om platserna i år. Den back som jag är mest spänd på att se är Tom Hedberg, som efter ett par fina säsonger i Modo, ska ha mognat både som spelare och människa. Hedberg har en uppsida i det offensiva spelet och är skicklig på att spela upp pucken och ta sig ur press i egen zon. Det gör att Hedberg förmodligen kommer kunna ta en stor roll ganska snabbt. Av en annan anledning ska det bli spännande att se Marcus Björk. Succé i Brynäs i fjol efter att ha blivit överflödig i Malmö där en viss Peter Andersson var tränare. Vad betyder det för den här säsongen? Offensivt sett fyller Björk en roll som en av två högerskjutande backar men ett stort frågetecken finns fortsatt om har har tillräckligt snabba fötter för att spela i Peters aggressiva försvarsspel. Backsidan borde kunna vara den bästa defensiva i hela SHL men risken är stor att den är aningen för enkelspårig med många rätt lika spelare.

Greg Scott. Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYRÅN

Forwards

Betyg:

Anton Rödin och Greg Scott var fjolårets stjärnvärvningar och duon levde upp till förväntningarna. Scott var precis så dominant och allround som jag mindes honom och tillskillnad från andra spelare som varit i KHL behövdes ingen startsträcka. Rödin växlade framförallt upp efter det att Magnus Sundquist fick lämna. Han var då seriens mest produktiva spelare och bar fram Brynäs. Jaedon Descheneau var tänkt att ta rollen vid sidan av Rödin och Scott men bortsett från försäsongen och de två första matcherna i SHL var hans säsong långt under förväntan . Istället var det veteranen Nicklas Danielsson som tog den platsen vilket gjorde att Brynäs la alla ägg i samma korg och precis som de senaste åren stod och föll man med sin förstakedja. Det hoppas man kunna råda bot på i år där en andrakedja kan byggas kring Emil Molin och Patrik Berglund. Finner duon kemi finns möjlighet att Brynäs inte blir lika lättlästa och förutsägbara med en bredare offensiv. Berglund, som jag så sent som för ett år sedan rankade som seriens bästa spelare, hade en säsong ömsom vin ömsom vatten. Jag kan konstatera att mina förväntningar var orimliga på en spelare som hade haft ett längre uppehåll på åtta, nio månader. Berglund blev bättre och bättre under säsongens gång och det borde rimligtvis gå att få ut än mer av honom. Emil Molin gjorde omedelbar succé efter det att han anslöt från Malmö där en viss Peter Andersson inte gett honom något vidare förtroende. Jag tror att Molin är god för 40 poäng där hans spetsegenskaper i powerplay kommer fira stora triumfer. Utöver Patrik Berglund är Adam Pettersson det enda nyförvärvet på forwardssidan. Pettersson har legat runt 20 poäng per säsong i Skellefteå men det har länge känts som om han skulle må bra av en ny miljö. Jag är osäker om rollen kommer bli så markant mycket större men samtidigt finns det en stor möjlighet att Pettersson får en positiv utveckling. Både Tomi Sallinen och Linus Öland passar bäst som centrar vilket gör att Pettersson nog kan få gå som ytterforward ändå. Sallinen hade förmodligen inte varit kvar i Brynäs om det inte vore för Coronapandemin. Då hade Brynäs skeppet i väg honom till något bottenlag i KHL för att frigöra pengar. Jag är också osäker om Sallinen är kompatibel med Peter Anderssons sätt att spela hockey med intensiv press och mycket skridskoåkning. Ölund var lite av en besvikelse i fjol och nådde inte alls upp i samma nivå som innan han lämnade Brynäs för ett år i Pittsburghs farmarlag. Jag tror dock att Ölund kan studsa tillbaka och göra det bra. Det finns mycket hockey i honom och det är faktiskt lätt att glömma bort att Ölund endast är 23 år. John Persson anslöt under slutskedet av säsongen i fjol och jag kommer likt en dåres envishet fortsätta att tro på Persson. Jag tycker han är användbar i olika roller som en oöm spelare som kan göra skitjobbet plus att han även har näsa för målet. Daniel Mannberg dansade en höst och belönades därefter med ett tvåårskontrakt. Mannberg är intensiv och ettrig men aning ojämn.

Det gäller att några av de unga spelarna också tar plats och utvecklas. Det är dags att Samuel Asklöf, Oscar Birgersson eller Samuel Solem kan sätta press på de äldre spelarna för att få en tydligare konkurrenssituation i laget.

Tränare

Betyg:

Peter Andersson, huvudtränare (NY!), Viktor Stråhle, assisterande tränare (NY!), Michael Holmqvist, assisterande tränare

Peter Andersson är Brynäs viktigaste rekrytering i modern tid. Det ger en bild om vilka förväntningar som finns på Peter att försöka förändra Brynäs självbild och framför allt etablera ett spelsätt och en röd tråd. Peter är en ledare som inte lindar in saker utan är ärlig och rak med en tydlighet i sin kravställning. Viktor Stråhle ansluter efter en säsong i Frölunda och ska ha fokus på offensiven medan Michael Holmström är kvar från i fjol. Dessutom har Peter plockat med sig videocoachen Anthon Hansson som välkomnar Brynäs in i framtiden med fokus på den så viktiga underliggande statistiken.

Det ska bli väldigt intressant och se den nödvändiga förändring som väntar Brynäs under Peter Anderssons ledning.

Stjärnan

Ingen slår Patrik Berglund på fingrarna när det kommer till ren och skär stjärnstatus. Trots att det behövdes en längre startsträcka än vad jag förutspådde i fjol landade Berglund in på 17 mål. Det kan säkert bli en bit över 20 i år. Ingen i Brynäs, eller SHL för den delen, är i närheten av samma rutin och CV som Berglund. Den här säsongen förväntar jag mig att Berglund bär en kedja och gör sin omgivning bättre genom närvaro, bra kroppsspråk och individuell skicklighet .

Peter Andersson är ny i båset. Foto: PETER HOLGERSSON / BILDBYRÅN

Bästa nyförvärv

Det går inte att förbise Peter Andersson här. Jag har sträckt mig så långt att han är Brynäs enskilt viktigaste rekrytering i modern tid. Även om Peter inte ens tränat Brynäs i en tävlingsmatch ännu skulle jag vilja påstå att han sitter lika säkert på sin position som Roger Rönnberg gör i Frölunda. Oavsett start eller utgång på säsongen kommer Brynäs stå fast vid Peter som jag tror på sikt kan göra något väldigt bra med klubben.

Poängkung

Anton Rödin, 48 poäng

Talangen

Det är några yngre som knackar på underifrån. Närmast är Oskar Kvist som redan i fjol var ombytt i sju matcher. Alexander Ljungkrantz och Adam Dahlström, båda födda 2002, kan också få istid i SHL redan i år.

Den ett år yngre Arvid Sundin är något år bort från att debutera i SHL men det här är en spelare som är värd att hålla koll på framöver. Sundin är tuff och stark, bra på skridskorna och stark på pucken. Lägg namnet på minnet .

Anton Rödin. Foto: JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN

Mest värdefulla spelare

När Brynäs i fjol valde att entlediga coachen Magnus Sundquist växlade Anton Rödin upp rejält. På de efterföljande 19 matcherna svarade Rödin för imponerande 27 poäng och ett stundtals dominant spel. Rödin levererade på den höga nivå som han förväntades göra och tillsammans med radarpartnern Greg Scott bar han fram Brynäs.

Jag ser Rödin som en av seriens bästa spelare och tyckte att comebacken i SHL var riktigt starkt. Ett orosmoment är dock den fotskada som Rödin dras med, som nu håller honom borta resten av försäsongen.

Doldisen

En värvning som det inte har pratats speciellt mycket om är Kristofer Berglund. Trots att Berglund kan stoltsera med två SM guld (2011 och 2017), har rutin från Tre Kronor, KHL och tolv säsonger i SHL har han aldrig riktigt fått den respekt han förtjänar . Berglund är ett fullblodsproffs som ger allt i alla lägen. Jag minns när vi spelade i Färjestad tillsammans. Det kunde vara fullt krig på träningarna och i dess epicentrum stod oftast Berglund. Han bidrog till att träningarna var tuffare och jobbigare för några av lagets forwards än vad matcherna sedan var. Dessutom är han totalt prestigelös inför vilken roll han får och accepterar den fullt ut oavsett vad. Min erfarenhet, under mina år på C More när jag kommenterat matcherna mellan båsen, är att det är enkelt för en yngre back att växa vid sidan av Berglund. Han pratar, coachar, pushar och peppar sin backpartner hela tiden och på så sätt förenklar det processen för en spelare att växa in i SHL.

Brynäs Johan Alcén. Foto: MAXIM THORÉ / BILDBYRÅN

Profilen

Man måste älska en spelare som Johan Alcén . Oavsett match eller tid på året. Han är där och snackar med motståndarna och tar sig ofta in under skinnet på dem . Det spelar inte heller någon roll om han själv knappt får någon istid. Alcén bara kör. Att stå mellan båsen och kommentera en match när Alcéns munläder går i gång är bland det roligaste jag vet i det här jobbet. Det är aldrig personangrepp eller nedvärderande ord utan mer med glimten i ögat. Den dagen Alcén väljer att sluta ska jag bjuda hem honom på några flaskor rödvin och en bättre grillmiddag och lära mig hans bästa knep för att få motståndarna ur balans.

Supporterrösten - Kovacs

” Mina krav är såklart topp tio och ett grundspel, då det har saknats sedan Thomas Bulan försvann . I övrigt så tycker jag att både målvakt samt backar ser bättre ut än förra säsongen. Det gör forwards också men där känner jag att samma problem ligger kvar lite grann, att det är samma spelare som måste producera och att poängspridningen inte kommer bli så stor. Men man kan ju alltid hoppas att spelare växlar upp och kanske får nytändning under Peter Andersson. Klaffar allt så känns plats 6-8 rimligt. Men jag blir inte galen om man kommer 10a första säsongen med ny tränare heller. I det långa loppet tror jag att Peter Andersson kommer göra något bra med Brynäs.”

Potentiell förstafemma

Forwards: Anton Rödin - Greg Scott - Nicklas Danielsson

Backar: Simon Bertilsson - Tom Hedberg

Målvakt: Samuel Ersson

