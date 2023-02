När serieledande Skellefteå AIK välkomnade nästjumbon Brynäs IF talade mycket för att det skulle bli en enkel match för hemmalaget. Men till en början såg det ut att gå åt rakt motsatt håll.

Brynäs inledde matchen absolut hetast och var det lag som skapade både flest och bäst målchanser. Allra farligaste blev det när Oscar Eklind fick läget att slå in pucken på en retur – men missade målet.

Skellefteå hade inför matchen tagit ledningen i nio av de tio senaste matcherna. Den här gången blev det inte så. Ett skott från Dmytro Timashov letade sig in i mål efter att Johan Larsson kolliderat med Linus Söderström i Skellefteåmålet – domarna videogranskade målet, och lät det stå. 1–0 till Brynäs.

– Jag visste inte att den gick in. Sen såg jag att båset jublade, så det var skönt, säger Johan Larsson till C More efter den andra perioden.

Fler mål än så blev det inte i den andra perioden. Skellefteå fick inte in pucken i mål, trots att det nu var de som tagit över taktpinnen i matchen. Brynäs nyförvärv i målet, Jussi Olkinuora, hade helt enkelt spikat igen.

Möllers poängsvit

I den tredje perioden var det spel mot ett mål för Skellefteås del. När de för första gången i matchen fick spela powerplay kom till slut kvitteringen. Dessutom gjorde Oscar Möller ett poäng – för tionde matchen i rad.

Hemmalagets jakt på ett ledningsmål blev allt mer intensiv ju längre matchen led. Men något mål kom aldrig – matchen gick till förlängning.

I tre mot tre-spelet var det Gävlelaget som drog det längsta strået. Brynäs vann matchen med 2–1 och vann, för första gången på fem matcher.

Det var dessutom första gången på 15 matcher som Skellefteå förlorade på hemmaplan – och blott andra gången denna säsong.

Resultatet innebär att det nu skiljer en ynka poäng mellan serieledande Skellefteå och Växjö på andraplatsen. Samtidigt som Brynäs tar sig upp på samma poäng som HV71 på tolfteplatsen.