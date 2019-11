Brynäs bisarra mål: ”Märkligt, märkligt”

Brynäs har fått vind i seglen på sistone och tog poäng för fjärde raka matchen i följd hemma mot Linköping.

Tomi Sallinen satte 1-0 i powerplay innan Joachim Rohdin utökade till 2-0.

Men det var Victor Söderström som stod för kvällens snackis.

Från blålinjen stötte Söderström ner pucken mot ena sarghörnet.

Men pucken fick en ofattbar studs på en klubba och tog en smått förbryllande puckbana, hela vägen från blålinjen över en ställd Jonas Gustavsson i LHC:s målbur.

LHC saknar gnista

– Märkligt, märkligt, märkligt mål. Det är en lobb, säger C Mores kommentator Anders Fredriksson.

Gustavsson lämnade kassen efter det baklängesmålet och ersattes av Jacob Johansson.

Men det hjälpte föga för östgötarna, även om Jaakko Rissanen fick sätta dit tröstpucken fram till slutresultatet 3-1.

– Vi skapade lite energi på slutet. Men det kom alldeles för sent. Jag tycker Brynäs är bättre än oss i princip hela matchen. Vi måste åka mer skridskor och spela med mer passion och gnista, säger LHC:s tränare Bert Robertsson i C More.

Joachim Rohdin fick göra sitt första mål för säsongen.

– Det är oerhört viktigt för oss att få ta lite trepoängare, säger han i C More.