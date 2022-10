ÖREBRO. Stjärnforwarden Mathias Bromé har en bit kvar innan han levt upp till de höga förväntningarna på honom.

Under torsdagskvällen kritiserades han i C More för att inte var tillräckligt smutsig i sitt spel.

– Bromé är inte den här Tyson-hungriga galna som gnuggar och offrar allt han kan och lite till. Det är något här som sakna, sade Niklas Wikegård bland annat.

– Jag skiter i vad Wikegård och de säger faktiskt. Det rör mig inte i ryggen. Han sitter i sin C More-studio och säger vad han vill, svarade Mathias Bromé själv.