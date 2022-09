Under Hockeypuls podcast med Linköpings sportchef Peter Jakobsson, så hintade Jakobsson om att Bror Little skulle inleda säsongen i Europa hos en annan klubb, eftersom han av skattetekniska skäl inte kan spela i Sverige förrän i oktober.

Nu är det klart var det blir.

Sparta Sarpsborg, som tränas av den tidigare Leksandstränaren Sjur Robert Nilsen kommer att ha Broc Little hos sig under två veckor för att han Little ska trampa i gång inför säsongen.

– Det blir bara träning som det ser ut, säger Niklas Persson.

Kan spela första matchen mot Rögle

När spelar han sin första match för er?

– Det blir till bortamatchen mot Rögle som han är tillgänglig för tränarna att ta ut, säger Persson.

Linköping spelar mot Rögle lördagen den 1 oktober på bortaplan. Då kan alltså Broc Little vara med i laget.

Stjärnan kommer därmed att missa minst fem matcher som Linköping spelar i september.

Sedan ansluter han till klubben som han skrev ett nytt treårskontrakt med i början av augusti.

