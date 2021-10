Blytungt för Luleå – är kvar sist i SHL

Luleå har nämnts som en av favoriterna inför årets SHL-säsong men efter segern mot Linköping i premiären har laget haft det tufft.

Laget kom till lördagens hemmamatch mot Oskarshamn med tre raka förluster i bagaget och fick då den start som man behövde.

Vilmos Gallo åkte in med pucken framför kassen och lyckades få in matchens första mål halvvägs in i den första perioden.

Oskarshamn slog Luleå

Men när perioden var slut hade Oskarshamn kvitterat och i den andra perioden vände bortalaget även och tog ledningen med 3-1 efter mål från Fredrik Olofsson och William Worge Kreü.

Isac Brännström skapade lite mer spänning när han tog tillvara på en retur i inledningen av den sista perioden men Cameron Brace släckte hemmalagets hopp när han satte 4-2 till Oskarshamn på ett friläge.

Oskarshamns seger var klubbens första någonsin i Luleå.

– Det hade jag inte koll på. Det är kul. Man vinner inte ofta här, så jag tar det, säger tränaren Martin Filander i C More.

Gustafsson efter förlusten

Luleå har nu fyra raka förluster.

– Det är svårt att sätta ord på insatsen. Det är så klart ingen toppeninsats i dag heller. Det vill sig inte riktigt i spelet. Men kämpainsatsen är där och sedan är det några individuella misstag som kostar oss i dag. Jag har bland annat två, säger Erik Gustafsson i C More.

– Det är en sur torsk och en jävla sur trend vi är inne i. Men det är bara att bita i och köra på ännu hårdare. Vi ska ta oss ur det här, det är inget snack om den saken.

