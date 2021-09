Blytunga starten: LIF krossat igen

Leksand-tränaren Björn Hellkvist var rosenrasande efter den senaste matchen mot Rögle. LIF rasade samman fullständigt och Rögle satte fyra (!) mål i mittperioden. Efter 5-1-förlusten var Hellqvist rejält besviken och ifrågasatte sina nyckelspelare.

– Jag har all respekt för Rögles spelare. Men det håller inte att våra bäst betalda spelare är sämre än deras sämre betalda. Man måste kunna bära upp det lönekuvertet, sa Björn Hellqvist.

Med det sagt hade Leksand en chans att rycka upp sig. Under lördagskvällen åkte de till Västerbotten för att ta sig an Skellefteå – men det blev allt annat än en trivsam resa.

Camper: ”Måste fortsätta försöka”

I boxplay, och med drygt tre minuter kvar av den första perioden, tog Skellefteå ledningen när Joakim Lindström spelade fram till Linus Karlsson som gjorde 1-0.

I den andra perioden utökade hemmalaget till 2-0 genom Rickard Hugg. Då zoomade tv-bilderna på Björn Hellqvist som såg ut att vara rejält irriterad.

– Vi tar många avslut, men det resulterar inte i något. Vi måste fortsätta försöka. Vi har pratat om att hitta olika vägar framåt, för vi har många duktiga och talangfulla hockeyspelare så det gäller att försöka få fram de egenskaperna. Nu måste vi hitta en väg in till den här matchen, säger Carter Camper i C More.

Knuts: ”Vi gör en bra match”

Leksand försökte få till ett reduceringsmål i den sista perioden men Skellefteå vann till slut med 3-0. Därmed åker LIF på tredje raka förlusten och den svaga säsongsinledningen för dalaklubben bara fortsätter. För Skellefteå är det två segrar på tre matcher.

– Det är mål som saknas och vi vill ha poäng. Jag tycker att vi gör en bra match men det är bjudningar som ställer till det för oss. Det är det som är skillnaden i dag, säger Jon Knuts i C More och fortsätter:

– Vi var besvikna senast (mot Rögle) för prestationen. I dag är vi minst lika bra som Skellefteå, där de stundtals går ner på knäna, men i dag räckte det tyvärr inte till.