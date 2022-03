Vände efter kritiken från egna tränaren

Djurgården har inför slutet på SHL:s grundserie givit sig själva chansen att kanske sätta press på bottenkonkurrenterna.

Mot Timrå, som inför matchen innehöll den andra kvalplatsen, blev det en muntrare söndag till slut.

Men vi tar det från början.

För redan efter 3.16 gjorde Robin Hanzl 1–0-målet för hemmalaget Timrå. Detta sedan han serverat av Ty Rattie.

Men Djurgården satte emot och kvitterade genom Dick Axelsson till 1–1.

Men innan paus kom även ett 2–1-mål för Timrås del. Detta då Albin Lundin tagit vara på en sargretur med 18 sekunder kvar av perioden.

Axelsson med hattrick

I pausen var Djurgårdstränaren Joakim Fagervall inte nöjd.

– Jag tycker att det är dåligt engagemang i Djurgården, sade Fagervall i C More.

I den andra perioden satte Timrå ytterligare ett mål för att utöka till 3–1 genom Joey LaLeggia.

Men inte ens en minut efter det målet reducerade Djurgården. Då var det Dick Axelsson som satte ytterligare en puck i nät.

Även i den tredje perioden, efter mindre än två minuter, var det Axelsson som blev målskytt till 3–3 och kvitterade. Därmed var hans hattrick ett faktum.

Men därefter tog Djurgården även ledningen efter 5.30 genom Ludvig Rensfeldt. Dessutom hade de en puck i stolpen. Dock blev de av med densamma mindre än två minuter senare när Robin Hanzl blev tvåmålsskytt i powerplay till 4–4.

Till sist fick matchen avgöras på straffar och där drog Djurgården det längsta strået. Detta sedan Marcus Sörensen avgjorde och fastställde slutresultatet 5–4.

– Vi har haft mycket som gått emot under säsongen men vi har aldrig slutat tro på det. Nu får vi väl några studsar med oss, sade Sörensen i C More efter segern.

