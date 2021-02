Det var LHC som tog ledningen i lördagens möte med Örebro. Tyler Morley satte 1-0 efter tio minuter. I den andra perioden kunde Örebro svara genom Robin Salo.

Sen kom nästa bakslag för Linköping. Filip Berglund blev kvar sittande på isen efter att Glenn Gustafsson delat ut en tuff smäll.

– Det är ingen rolig syn för Filip Berglund, ingen rolig syn för Linköping, säger kommentatorn Johan Edlund i C More.

Linköping som redan har en lång skadelista fick se Berglund lämna isen på egna ben.

Little målskytt för första gången på tre månader

Därefter tog hemmalaget tillbaka ledningen. I powerplay kunde Linköping utnyttja en chanspuck och Jarno Kärki tryckte till sist dit 2-1.

I slutet av den andra perioden var Filip Berglund tillbaka på isen och fick se sitt LHC utöka ledningen. Tyler Morley snappade upp en dålig passning från Örebro och Broc Little kunde styra in sitt tionde mål för säsongen. Little, som inte gjort mål sedan början av december, kastade klubban och firade vilt.

Glenn Gustafsson styrde in Christopher Mastomäkis avslut i den sista perioden, men Örebro lyckades aldrig utjämna och Linköping kunde till sist sätta 4-2 i öppen kasse.