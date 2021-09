Blir stor matchhjälte – med sent avgörande

Brynäs och Skellefteå drabbade samman i Galverinken under lördagen. Båda lagen hade då möjligheten att vinna för andra matchen i rad och det blev dramatiskt mot slutet.

Men innan dess hade inget av lagen lyckades sätta sig i förarsätet i matchens första period. Så väl Veini Vehviläinen som Gustaf Lindvall var nämligen omutliga till en början.

Det dröjde sedan fyra och en halv minut i period nummer två innan matchens första mål föll.

Då var det hemmalaget som kunde sätta 1–0-pucken och det genom Anton Rödin som serverats av Nick Olesen med en passning bakom ryggen.

Sent i perioden hade båda lagen bud på mål. Bland annat höll en elak studs på att ställa Vehviläinen.

Därefter väntade en forcering från bortalaget. En forcering som gav resultat.

Skellefteå kunde nämligen kvittera till 1–1 med lite mer än tre minuter kvar genom Jayce Hawrlyuk.

Kaptenen hjälte efter dramatik

Men Brynäs och kapten Rödin skulle få sista ordet.

Han lyckades nämligen överlista Gustaf Lindvall med 1.42 kvar av ordinarie tid. Dock fanns det vissa tveksamheter kring huruvida Rödin stört motståndarmålvakten eller inte. Målet videogranskades men godkändes till slut av domarna.

– Ibland går de in och ibland har man lite torka. Det är jäkligt kul när de går in men ibland har man tur, säger Rödin om sin utdelning i C More.

Därefter plockade gästerna ut målvakten för att kvittera på nytt, men förgäves. Istället drog Adam Wilsby på sig en utvisning sedan Brynäs varit på väg att göra mål i tom målbur.

Innan full tid hann sedan Tomi Sallinen säkerställa slutresultatet till 3–1 i just tom målbur.

– Vi spelar ganska samlat även om det inte är en supermatch från vår sida. Veini är bra i mål och vi gör allt för att vinna den här matchen, säger Anton Rödin.

Rödins två mål innebär att han går upp i skytteligaledning i SHL med fem mål på fyra matcher. Segern tar Brynäs upp i topp av en haltande tabell.

Efter segern lyfter Rödin även fram lagets tränare Mikko Manner och Ari-Pekka Pajuluoma.

– Mikko och ”Pajen” har kommit in med en energi och ett lugn som smittar av sig på oss. Det är jäkligt kul att komma till hallen igen.