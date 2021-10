Blir rosenrasande – efter den händelsen

Det var slutsålt i Karlstad när Färjestad tog emot Leksand i lagets första hemmamatch efter att publikrestriktionerna hävdes.

Den stora publiken fick jubla när ett ledningsmål för Leksand dömdes bort för hög klubba – men målen kom till sist.

Krockade med linjedomaren

Emil Heineman och Mikael Ruohooma gjorde varsitt mål i den första periodens två sista minuter och Leksand gick in i den första periodpausen i 2-0-ledning.

I den andra perioden kom Färjestad tillbaka via Pontus Widerström och ett straffmål från Michael Lindqvist. Men via ytterligare ett mål som kom sent i en period tog Leksand en ny ledning – en omdiskuterad sådan.

Joakim Nygård skulle ta ut pucken ur Färjestads zon men på vägen krockade han med linjedomaren och Patrik Zackrisson kunde trycka in 3-2 efter att Leksand snott åt sig pucken.

Situationen ledde till stor ilska hos Färjestad.

– Det är protester från Färjestads bås, säger kommentatorn Åke Unger i C More.

– Han fastnar på linjedomaren och därifrån vänder Leksand och gör det där målet. Linjedomaren är en död punkt, det är inget som man kan blåsa av för i det läget, säger experten Sanny Lindström.

Ilska i Färjestad

I Färjestads bås hade både spelare och ledare svårt att lugna ner sig.

Tränaren Johan Pennerborn la en hand på sin assisterande tränare Thomas Rhodin som stod med en flaska i högsta hugg.

– Thomas Rhodin är förbannad, han måste lugnas av Johan Pennerborn, konstaterar Åke Unger i C More.

Färjestad kvitterade till 3-3 i den sista perioden men i förlängningen avgjorde Carter Camper för Leksand och laget fick med sig två poäng hem till Dalarna.

