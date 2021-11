Blev stor hjälte för Örebro HK

Ett topp 6-jagande Örebro gästades under torsdagen av Skellefteå.

Väl där var hemmalaget ute efter en tredje raka seger.

Men i den första perioden var det dock gästerna som skulle ta ledningen.

Med 6.45 spelat hängde backen Måns Forsfjäll med i offensiven och lyckades snappa upp en puck framför mål. En puck han lyckades sätta bakom Jonas Anrtzen till sitt första SHL-mål.

Målet blev periodens enda och ställningen var 1–0 efter den första perioden.

– Jag fick den bra av ”Jocke” där och försökte hitta Pudas. Då fick jag en yta, lade in den där och lyckades snappa upp den, sade 18-åringen om sitt mål till C More i pausen.

Men i mellanakten var det Örebro som vände matchen till sin fördel.

Först satte Robin Kovacs kvitteringspucken på passning av Christopher Mastomäki med 12.46 spelat av perioden. Lite mer än två minuter senare, i numerärt överläge, blev Jani Lajunen målskytt till 2–1.

En ställning som stod sig perioden ut.

– Spelar man med Kovacs så vet man var han är. Han hörs där ute så man vet var man har honom. Han vill göra mål, sade Mastomäki till C More om kedjekamraten i pausen.

Kovacs hjälte för Örebro

Väl i slutperioden var det två hårt kämpade lag som länge tog ut varandra.

Men med knappt sex minuter kvar såg det ut som att Skellefteå kvitterat. Men styrningen på Petter Granbergs skott hade gått via Albin Sundsviks handske och målet dömdes bort.

Dock kom det en Skellefteåkvittering till slut.

Med 1.19 kvar av ordinarie tid blev Linus Karlsson bortalagets poängräddare med sitt 2–2-mål. Detta på passning från Jonathan och Jonathan, Pudas respektive Johnsson.

Därefter väntade förlängning. En förlängning som efter fem minuter var mållös och matchen fick avgöras på straffar.

Väl där var det bar en spelare som lyckades göra mål och det var Robin Kovacs. Därmed hjälpte han sitt Örebro, ihop med Jonas Arntzen som höll tätt i straffläggningen, till två poäng.

– Framförallt var det otroligt kul för min egen del att vinna igen, säger Arntzen.

TV: Otäcka bilderna på Frölundastjärnan