Bilderna som får Wikegård att börja skratta i studion

Marcus Davidsson gjorde 1–0 till Växjö bakom Tex Williamsson i Oskarshamnsmålet. Bortaklacken jublade och inte ens hemmaspelarna verkade reagera på målet, men det gjorde domarna. Efter en kort videokonferens kom beskedet: Målet är bortdömt.

Anledningen var att Roman Horak upplevdes störa Williamsson i hemmamålet.

Marcus Davidsson blev förvånad över beslutet.

– Jag vet inte hur de tänkte där. Jag tycker inte Roman stör där. De knuffade honom in i målvakten. Jag tycker att det är olyckligt. Men jag tror ändå inte att målvakten hade kunnat göra något, oavsett om han var där eller inte, säger Davidsson i C More.

Bortdömt mål i Leksand

Även Rögles Simon Ryfors fick ett mål bortdömt. Även den här situationen uppfattades som tveksam där Ryfors slog in en retur bakom Axel Brage, som även han stördes av bortaspelarna, enligt domarna.

– Det är helt fantastiskt konstigt. Varenda spelare, tränare, varenda supporter vill se såna mål. Det är något riktigt konstigt, säger Simon Ryfors och fortsätter:

– Det är ett rent klockrent hockeymål, det är så ett powerplaymål ser ut.

Niklas Wikegård kritiserar beslutet i C More-studion.

– Det finns ett störningsmoment vid det tillfället, säger Johan Tornberg.

– Störningsmoment, ropar Wikgård, slår händerna i studiobordet och skrattar högt.

Matcherna pågår.