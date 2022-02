Beskedet inför match: Förlänger med fyra år

SHL-match en söndagskväll hör inte till vanligheten men så blev fallet när Skellefteå tog emot Malmö, och för den stora publik som tagit sig till arenan bjöds man på en extra överraskning.

Strax innan match kom beskedet att hemmalagets målvakt Gustaf Lindvall, efter rykten om en närstående flytt till KHL, förlängt sitt kontrakt med klubben fram till 2026. Ett stort glädjebesked för hemmapubliken.

Entusiasmen följde däremot inte med in i matchstarten. I stället var det gästande Malmö som i ett powerplay kunde ta ledningen i slutet av den första perioden efter att Lindvall släppt en retur, som Ponthus Westerholm inte var sen med att utnyttja.

Men trots att periodpausen var nära hann hemmalaget, med minuten kvar, kvittera. Också det målet kom i ett powerplay och efter ett vackert passningsspel hamnade pucken hos Linus Karlsson som stänkte in den i det bortre krysset från sin kant.

Malmö släppte in tidiga mål – två gånger om

Bara sekunder efter Skellefteå-kvitteringen drog Malmö på sig ytterligare en utvisning. Gästerna lyckades hålla undan perioden ut, men det var fortfarande en minut kvar på utvisningsbänken för Carl Persson när den andra perioden började.

Skellefteå fick också in 2-1-målet, men det var mest tack vare en lyckosam studspuck som träffade både Joakim Lindström och en Malmö-back innan den for in i målet.

Det tidiga målet blev också periodens enda, men hemmalaget tog med sig extra med energi ut i den sista perioden.

Melker Karlsson ville inte vara sämre än Joakim Lindström som gjorde 2-1-målet 44 sekunder in i den andra perioden. Bara 33 sekunder i den tredje utökade han till 3-1.

Islossning för båda lagen i sista perioden

Men den tredje perioden skulle bjuda på många mål till.

Fem minuter in bjöd Marcus Sylvegård på ett eget nummer i powerplay när han efter ett par misslyckade anfall testade att skjuta själv och fick se pucken flyga in bakom Lindvall.

Michael Kapla styrde in pucken till 2-4 för Skellefteå 7.41 in i perioden, men Lance Bouma utnyttjade hemmalagets försvarsslarv och reducerade till 4-3 en dryg minut senare. Joakim Lindström fick till en riktig projektil när klockan stod på 12.27 och kunde återigen ge sitt lag en tvåmålsledning.

Enligt mönstret var det Malmös tur att åter replikera, men hemmalaget hade andra planer.

Med fem minuter kvar kom spiken i kistan när Oscar Möller satte 6-3, ett mål som påminde mycket om Linus Karlssons mål i den första perioden.

Malmö försökte jämna ut siffrorna genom att ta ut målvakten, men i stället kunde Oskar Nilsson trycka dit 7-3 för sitt Skellefteå som i och med vinsten utökar sin ledning i toppen av tabellen.

”Viktigast att få spela för laget i mitt hjärta”

Efter matchen fick C More chansen att prata med Skellefteåmålvakten Gustaf Lindvall, som var lycklig över både vinst, nytt kontrakt och en fullsatt arena.

– Publiken bär fram oss i dag, åh vad skönt att ha dem tillbaka! Jag älskar fansen här, jag har själv stått i klacken där sedan jag var liten och det är så kul att försöka ge så mycket som möjligt tillbaka.

Lindvall avslöjar också att det fanns andra bud på bordet men efter att ha resonerat med familjen valde han att stanna kvar i Skellefteå.

– Många kanske tycker att jag är korkad som inte tar pengarna, men för mig är det viktigast att få bo i min hemstad och spela för laget i mitt hjärta och framför klacken jag stod i när jag var liten. Det finns saker man inte kan köpa för pengar.

