Berglund tillbaka på is – åker med till Jönköping

Brynässpelaren Patrik Berglund har haft en tung säsong, och har inte spelat en match sen 18 mars. Den 31:a mars meddelade klubben att han drabbats av covid-19 och Berglund har sedan dess inte tränat med laget.

Under måndagen berättade Brynäs-tränaren Josef Boumedienne för Aftonbladet att forwarden kommer att vara tillbaka på is under en träning med laget på tisdagen, men att det än så länge är oklart om Berglund kommer spela något mer den här säsongen.

Men nu närmar sig Patrik Berglund en comeback. 32-åringens pappa och agent, Anders Berglund, bekräftar för SportExpressen att den meriterade forwarden kommer att åka med till Jönköping för den fjärde kvalmatchen som spelas under torsdagen.

Berglund osäker till spel

”Det stämmer”, skriver han i ett sms.

Tror du han kommer spela något mer den här säsongen?

”Ja.”

Patrik Berglund har inte spelat en match i Brynäs-tröjan sedan 18:e mars. Totalt har det blivit 45 matcher för SHL-klubben i år, där forwarden har stått för 27 poäng.

Brynäs föll i den tredje kvalmatchen med HV71 med 1-2, men leder matchserien med 2-1 i matcher inför den fjärde matchen som alltså spelas på bortplan i Husqvarna Garden.