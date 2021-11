Bekräftar: Ska inte sparka Pennerborn

Färjestad – med flera högprofilerade nyförvärv inför säsongen – har fem raka förluster i SHL.

Efter lördagens förlust mot Örebro trodde experten Petter Rönnqvist att Pennerborn skulle få sparken under det kommande landslagsuppehållet.

– Ska man göra ett byte ska man göra det nu när det blir landslagsuppehåll. Då kan en ny tränare få tid att komma in. Så jag tror att han får dojan här nu och att man satsar nytt. Man har spelat dåligt nu över tid, sa Rönnqvist i C More.

Pennerborn stannar i Färjestad

Färjestads general manager Peter Jakobsson hävdade nyligen i en intervju med SportExpressen att klubben har förtroende för Johan Pennerborn. Nu väljer han att vara ännu tydligare med att Pennerborn stannar även efter uppehållet.

– Ja, det gör han. 100 procent, säger Jakobsson till Värmlands Folkblad och fortsätter:

– Vi hade sju raka förluster, med Johan i båset, hans första år. Det går upp och ner. Det är klart jag har en dialog med våra spelare, och Johan har ett stort förtroende bland dem. De vill spela under Johan Pennerborn, spela för Johan Pennerborn. Därför står han i båset när vi startar om efter uppehållet den 18 november.

Jakobsson: ”Vi tänker inte så”

Jakobsson vill inte säga hur många förluster till som klubben har tålamod med.

– Vi tänker inte så. Vi tänker att vi ska vända på den här skutan tillsammans, både spelare och ledare. Vi ska vinna hockeymatcher och vi ska börja göra det den 18 november, säger han till VF.

Färjestad ligger på nionde plats i SHL. Laget har 22 poäng efter 17 matcher.

