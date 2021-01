Backen lånas i en vecka från rivalen

Brynäs har plågats av skador och avstängningar under SHL-säsongen och bland annat finns det meriterade nyförvärvet Simon Bertilsson på skadelistan.

Nu agerar klubben och lånar in Lukas Pilö från Örebro fram till den 31 januari.

– I det här läget behöver vi få in en spelare omgående. Pilö kommer in i ett läge där han kommer att kastas in i det direkt men vi tror att han kommer att hantera det bra. Vi vill också tacka Örebro för att de hjälper oss när vi hamnat i en svår situation på backsidan, säger Brynäs herransvarige Michael Sundlöv i ett pressmeddelande.

Under sin tid i Brynäs kommer Pilö hinna med matcher mot Linköping, Rögle och Frölunda. Han har gjort 30 matcher för Örebro i SHL den här säsongen och på dessa matcher har han gjort sex poäng.